Entscheidend ist, wie viel vom Einkommen in diesen Korridor fällt – und genau da entscheidet sich die Ersparnis. Die Maximalentlastung liegt rechnerisch bei 440 Euro pro Jahr (2 Prozent von 22.000 Euro).<BR \/><BR \/>Im Kern ändert sich nichts am System der Progression: Bis 28.000 Euro bleibt die erste Stufe (23 Prozent) maßgeblich; erst der darüberliegende Teil wird künftig mit 33 Prozent statt 35 Prozent besteuert.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/steuer-runter-lohn-rauf-so-koennen-sie-ausrechnen-wie-viel-sie-steuern-sparen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier erfahren Sie, wie Sie schnell und einfach selbst ausrechnen können, wie viele Steuern Sie sparen. <\/a><\/b><BR \/><BR \/> Wer 35.000 Euro, 50.000 Euro oder 70.000 Euro verdient, spürt die Senkung – bei hohen Einkommen bleibt der Vorteil absolut gedeckelt, weil nur der Korridor 28.000-50.000 Euro betroffen ist.<BR \/><BR \/>Der Gesetzentwurf sieht allerdings auch eine „Sterilisierung“ vor: Wer über 200.000 Euro liegt, dem wird die rechnerische Entlastung von maximal 440 Euro durch eine entsprechende Kürzung der Absetzbeträge wieder abgezogen (medizinische Kosten bleiben ausgenommen). <BR \/><BR \/><b>Vergleich: Steuerlast 2025 vs. 2026 (nur IRPEF-Wirkung der 33-Prozent-Stufe):<\/b><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1237332_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Fazit:<\/b> Die Senkung der zweiten Steuerklasse auf 33 Prozent entlastet zwar gezielt die Mitte, doch bei niedrigeren bis mittleren Gehältern bleibt der Effekt auf Jahressicht überschaubar. <BR \/><BR \/>Wer 30.000 Euro verdient, kommt rechnerisch auf rund 40 Euro pro Jahr ( 3,30 Euro pro Monat); bei 34.000 Euro sind es etwa 120 Euro pro Jahr (10 Euro pro Monat). <BR \/><BR \/>Erst nahe am Korridorende (50.000 Euro) wird die Maximalersparnis von 440 Euro erreicht (37 Euro pro Monat). Zudem können geringere Absetzbeträge den Vorteil teilweise mindern. Bei sehr hohen Einkommen ab 200.000 Euro wird der Vorteil wohl neutralisiert werden. Unterm Strich ist die Maßnahme positiv, aber für viele Haushalte eher ein kleiner Zuwachs, als ein spürbarer Befreiungsschlag.