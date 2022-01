Die beliebtesten Campingplätze Europas: 4 Südtiroler dabei

Zur Auswahl standen mehr als 23.000 Campingplätze aus 44 europäischen Ländern. Platz 1 geht an den „Campingpark Kühlungsborn“ (Mecklenburg-Vorpommern), gefolgt von „Camping Grubhof“ (Salzburg) und „Camping Rosenfelder Strand Ostsee“ (Schleswig-Holstein).Unter den 100 ausgezeichneten Campingplätzen befinden sich 67 in Deutschland, 22 in Österreich, 7 Italien, 2 in Holland sowie jeweils einer in der Schweiz und Slowenien.Aus Südtiroler Sicht erfreulich: Ganze 4 Campingplätze schafften es in die Top 100: Auf Platz 11 rangiert das „Luxury Camping Schlosshof“, Lana, auf Rang 62 „Camping Seiser Alm2, Völs am Schlern, auf Rang 78 der „Caravan Park Sexten“, Sexten und auf den 93. Platz hat es das „Camping Arquin“ in Lana geschafft.

