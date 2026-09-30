<b>Von Rainer Hilpold aus Shanghai<\/b><BR \/><BR \/>Oh, wie ist das schön …“, hört man schon von weitem. Was sich wie ein Sportevent anfühlt, ist keines. Wir befinden uns in Halle 6.2H im riesigen Messezentrum von Shanghai. Im Tischlerbewerb laufen die letzten Minuten. Mittendrin: Jonas Wenter aus Steinegg. Nach fast 22 Stunden Wettbewerb finalisiert er sein Möbelstück.<BR \/><BR \/>Nun stimmen die mitgereisten Fans – vor allem Familien, Freunde und Unterstützer der Teilnehmer – den Countdown an. „Zehn, neun, acht …“ Dann ist Schluss. Werkzeug weg.<BR \/><BR \/>„Das ist einfach eine tolle Truppe“, sagt Valentin Piffrader, Leader des Südtiroler Teams. „Die Burschen und Mädels haben in den vergangenen Monaten einen riesigen Boost bekommen, persönlich und beruflich. Das ist einfach unglaublich.“<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1366572_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Für den mentalen Teil der Vorbereitung war Piffrader selbst mitverantwortlich. Im vergangenen Winter verbrachte das Team einige Tage im Ahrntal, übernachtet wurde im Zelt. Danach folgte monatlich ein Treffen. „Ziel war, dass sich die Teilnehmer, obwohl sie im Bewerb weitgehend auf sich gestellt sind, als Teil eines Ganzen fühlen und den Rückhalt von allen spüren.“<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1366575_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Währenddessen lässt Wenter seinen Gefühlen freien Lauf. „Es war unglaublich anstrengend, vor allem der Zeitdruck und der Stress – gewaltig.“ Piffrader ergänzt: „Das Wichtigste ist nicht, Stress verhindern zu wollen. Das ist in so einer knallharten Wettbewerbssituation nicht möglich. Sehr wohl haben wir gelernt, ihn wahrzunehmen und im Hier und Jetzt zu bleiben.“<BR \/><BR \/>Ob es für Wenter nach all dem Einsatz für eine Medaille gereicht hat, weiß er zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Anders als bei einem Sportevent werden die Platzierungen erst bei der Abschlussfeier bekanntgegeben. „Ich kann nichts sagen, die Konkurrenz war sehr stark“, meint er. Wenter musste sich mit 24 anderen Tischlern messen.<h3>Millimeterarbeit im Team<\/h3>Es geht weiter, in Halle 1.1H. Kurze Wege gibt es hier nicht. Kein Wunder: Für die Wettbewerbe werden im National Exhibition and Convention Center rund 360.000 Quadratmeter genutzt – die Fläche von 50 Fußballfeldern. <BR \/><BR \/>Dort machen die beiden Landschaftsgärtnerinnen Jana Mair aus dem Sarntal und Manuela Kerschbaumer aus Feldthurns gerade ihr Werk fertig. Auch sie werden von Sprechchören begleitet, die mitgereisten Anhänger aus der Heimat sind aus dem Häuschen; und selbst einige asiatische Besucher. Dann heißt es: „End of time.“ Die Zeit ist um.<BR \/><BR \/>Tagelang hatten die beiden nach Plan einen kompletten Gartenabschnitt gebaut – mit Natursteinmauern, Pflastersteinen, Holz, Bepflanzung und Wasserelementen. Landschaftsgärtnerei ist wie Mehrkampf.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1366578_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Die Rollen in unserem Zweierteam sind klar verteilt: Ich bin eher fürs Handwerkliche zuständig, Jana fürs Gestalterische“, sagt Kerschbaumer. Im Team zu sein, sei ein Vorteil. „Wenn mal eine einen Hänger hat, ist die andere da, die einen wieder aufbaut. Zumindest dann, wenn man gut harmoniert – und das ist bei uns der Fall.“<BR \/><BR \/>Mair ist erschöpft und erleichtert zugleich. „Das hat mich so viel weitergebracht.“ Ihr Experte Manuel Kostner – im Sport würde man Trainer sagen – kennt das Gefühl aus eigener Erfahrung. Er war selbst WorldSkills-Teilnehmer. „Man bekommt ein Grundvertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Davon zehrt man auch später noch sehr lange.“<BR \/><BR \/>Ob es für eine Medaille gereicht hat? „Das kann man nicht sagen, da entscheiden Kleinigkeiten. Aber wir wissen, dass wir alles gegeben haben.“ Ein gutes halbes Jahr hatte sich das Team vorbereitet, davon sechs Wochen am Stück an der Laimburg – „bei 40 Grad“.<h3>\r\n„Hauptsache fertig“<\/h3>Gleiche Halle, anderer Schauplatz: Matthias Widmann aus Rodeneck vergewissert sich noch einmal, dass seine Mauerelemente passen. „Am Ende konnte ich nicht mehr ganz so präzise arbeiten, weil die Zeit nicht gereicht hat. Hauptsache fertig machen, damit die Juroren überhaupt etwas zu bewerten haben.“<BR \/><BR \/>Zufrieden sei er „im Großen und Ganzen schon trotzdem“, auch wenn der Druck groß gewesen sei. Und zwar schon im Vorfeld. „Es ist nicht leicht, im selben Betrieb mit zwei Weltmeistern zu arbeiten“, sagt er schmunzelnd. „Da kannst du nicht mit leeren Händen nach Hause kommen.“<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1366581_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Weiter geht es zu Berufen, bei denen der Rechner das wichtigste Werkzeug ist. In Halle 1.2H hat Michael Beneduce aus Lana seinen Wettbewerb in CAD-Maschinenbaukonstruktion abgeschlossen. Der 20-Jährige, der an der TU München studiert, musste technische Konstruktionsaufgaben lösen: 3D-Modelle erstellen, Bauteil- und Zusammenbauzeichnungen anfertigen, Renderings und Animationen produzieren sowie technische Berechnungen und FEM-Aufgaben bewältigen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1366584_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Tempo und Genauigkeit zählen gleichermaßen. Ein falsches Maß kann sich durch die gesamte weitere Konstruktion ziehen. „Es waren vier harte Wettkampftage. Es lief nicht immer alles nach Plan, aber ich bin zufrieden“, sagt Beneduce. Ein Jahr lang habe er sich auf Shanghai vorbereitet – und dabei „extrem viel gelernt“.<h3>\r\nAuf Knopfdruck kreativ<\/h3>„Auf Knopfdruck kreativ sein“ – das musste Liam Fiechter aus Gasteig. Der 19-jährige Mediendesigner bereitete sich mit seiner Expertin Karin Fischnaller auf die WM vor. Fischnaller arbeitet inzwischen in Amsterdam. „Wir konnten uns physisch kaum treffen. Es gab also unzählige Videocalls, um vergangene Testarbeiten und gestalterische Ideen zu besprechen.“<BR \/><BR \/>Im Wettbewerb zeigte Fiechter sein Können bei Markenentwicklung, Verpackungsdesign, Magazingestaltung und Werbung. Wie es gelaufen sei? Schwer zu sagen. „Bei der Zeitung habe ich das Falten vergessen“, meint er trocken. „Ansonsten ist ganz viel vom subjektiven Eindruck der Juroren abhängig.“ Fiechter stapelt tief.<BR \/><BR \/>Ein Tag später. Fiechter wird mit Gold und „Best of Nation“ bei der Abschlussfeier im Shanghai World Expo Cultural Center vor rund 10.000 Besuchern ausgezeichnet. Mehr geht nicht. Seine Reaktion direkt danach: „Es war völlig unerwartet, aber wirklich wunderschön.“<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1366587_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Tischler Jonas Wenter holte die zweite Medaille für das Team Südtirol: Bronze. Für ihn war es „die beste Erfahrung seines Lebens“.<BR \/><BR \/>Beneduce, Widmann, Mair und Kerschbaumer erhielten ein Medallion for Excellence für mindestens 700 Punkte und damit herausragende Leistungen. Ebenso Florian Feichter (Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärtechnik), Franziska Gschnitzer (Floristik), Annika Kofler (Friseurin), Felix Larcher (Hotelrezeption) und Fabian Stolzlechner (Kfz-Mechatronik).<h3>\r\nEine Serie, die seit 1997 hält<\/h3>Unterm Strich ist das erneut ein starkes Ergebnis für Südtirol – auch wenn Shanghai nicht an die erfolgreichsten WorldSkills-Ausgaben heranreicht. Die beste Bilanz gelang 2005 in Helsinki mit fünf Gold-, einer Silber- und fünf Bronzemedaillen. 2024 in Lyon holte Südtirol einen kompletten Medaillensatz: Gold, Silber und Bronze sowie vier Medallions for Excellence.<BR \/><BR \/>Vor allem aber setzt sich eine bemerkenswerte Serie fort: Seit der ersten Teilnahme 1997 hat Südtirol bei jeder Berufs-WM mindestens eine Medaille gewonnen.<BR \/><BR \/>In Shanghai war Südtirol mit 15 jungen Fachkräften in 13 Berufen vertreten. Insgesamt traten 1385 Teilnehmer aus 68 Ländern und Regionen in 64 Disziplinen an – bei Teilnehmern und Ländern beziehungsweise Regionen waren das neue Rekordwerte.<BR \/><BR \/>„Jeder Teilnehmer ist ein Vorbild und spornt andere an, morgen vielleicht auch bei Berufsweltmeisterschaften mitzumachen“, sagt Jasmin Fischnaller, offizielle Delegierte von WorldSkills South Tyrol. <BR \/><BR \/>Seit 2024 liegt die Koordination von WorldSkills South Tyrol bei der Handelskammer Bozen; zuvor war der lvh federführend. „Die Berufs-WM soll allen Wirtschaftszweigen offenstehen. Wir merken, dass der Funke schön langsam überspringt“, sagt Fischnaller. Handelskammerpräsident Michl Ebner begrüßt diese Öffnung und verweist auf die hohe Qualität der Berufsbildung. Dass es einem so kleinen Land wie Südtirol gelinge, international vorne mitzumischen, sei beeindruckend. „Darum geht es bei den WorldSkills ja hauptsächlich: um die Berufsbildung.“<BR \/><BR \/>Kritischer sieht Ebner die starke Medaillenorientierung des chinesischen Systems. „Da muss man sich vonseiten der Veranstalter wohl noch bessere Strategien überlegen.“ Denkbar wären zum Beispiel mehr Variationen bei den Aufgaben, die im Wettbewerb zu bewältigen sind, und zusätzliche spontane Elemente, um zu verhindern, dass sich Teilnehmer über Jahre hinweg gezielt auf einzelne Tätigkeiten vorbereiten. <h3>\r\nChinas Medaillenmaschine<\/h3>China hatte bei der Vorbereitung wenig dem Zufall überlassen. Teils bereiten sich die Kandidaten mehrere Jahre und in Vollzeit auf die WorldSkills vor – fast wie Spitzensportler auf Olympia. In Südtirol und vielen weiteren Ländern hingegen läuft die Vorbereitung meist über ein halbes bis dreiviertel Jahr und parallel zur Arbeit im Betrieb.<BR \/><BR \/>Für die 64 Disziplinen waren zudem landesweit 375 Trainingszentren an 253 Einrichtungen bestimmt worden. Die Kandidaten durchliefen mehrere Auswahlstufen. Hinzu kamen finanzielle Anreize. In Shenzhen etwa war eine WorldSkills-Goldmedaille mit einer Million Yuan (rund 130.000 Euro) dotiert; auch Expertenteams wurden prämiert, Trainingszentren erhielten Zuschüsse. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1366590_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Sportlich ging diese Strategie bei der Heim-WM auf: China holte 40 Gold-, elf Silber- und vier Bronzemedaillen sowie sechs Medallions for Excellence. Zum fünften Mal in Folge führte das Land damit die Gold- und Gesamtwertung an – und erzielte sein bislang bestes WorldSkills-Ergebnis. Europa kam dagegen auf 14 Goldene. <BR \/><BR \/>Auch als Gastgeber setzte China auf Größe und Inszenierung. Eröffnungs- und Schlussfeier waren große Shows, die Wettkampfflächen gigantisch. Thomas Pardeller, seit vielen Jahren bei WorldSkills South Tyrol dabei und aktuell technischer Delegierter, spricht von der „sicher spektakulärsten WM bis jetzt“. Technisch habe Shanghai Maßstäbe gesetzt. „Da war wirklich alles perfekt. Bei Maschinen und Ausstattung mussten wir uns um nichts kümmern. Auch Werkzeug musste diesmal viel weniger zum Austragungsort gebracht werden als sonst.“<BR \/><BR \/>Weniger reibungslos lief manches hinter den Kulissen. Das ausgeprägte Sicherheits- und Kontrollbedürfnis der Veranstalter habe Zeitpläne und Abläufe immer wieder kurzfristig verändert. „Das hat die Organisation vor Ort teilweise schwierig gemacht.“<BR \/><BR \/>Die nächste Berufs-WM findet in zwei Jahren erneut in Asien statt: Vom 15. bis 20. November 2028 ist Aichi in Japan Gastgeber der 49. WorldSkills. Erwartet werden rund 1700 Teilnehmer. Südtirol will wieder dabei sein. Parallel werde unter Federführung der Handelskammer Lombardei daran gearbeitet, ein breiteres italienisches Team auf die Beine zu stellen, sagt Pardeller. Für Südtirol sei dabei ein Punkt entscheidend: „Uns war wichtig, auch in Zukunft eigenständig in Erscheinung treten zu dürfen – und diese Gewissheit haben wir jetzt.“