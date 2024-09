Die besten Abschlussarbeiten zur Südtiroler Wirtschaft

Wettbewerb „Bachelor- und Masterarbeiten zur Südtiroler Wirtschaft “

Beim Wettbewerb des WIFO – Institut für Wirtschaftsforschung der Handelskammer Bozen können Studenten die Forschungskonzepte ihrer Bachelor- und Masterarbeiten zur Südtiroler Wirtschaft einreichen.Gestern wurden die Gewinner der Ausgabe im Wintersemester 2023/24 prämiert. Lorenzo Ferretti, Damian Schmid und Antonia Widmann stellten die Ergebnisse ihrer Abschlussarbeiten vor und erhielten eine Urkunde sowie ein Preisgeld von je 1500 Euro.aus Bozen untersuchte in seiner Masterarbeit „Sistemi Sanitari a Confronto: Evoluzione, Struttura e Ruolo del Privato – Il Caso Brixsana“ verschiedene Gesundheitssysteme auf gesamtstaatlicher und internationaler Ebene, mit Fokus auf die Situation in Südtirol . Er konnte einen Vergleich zwischen den privaten und/oder akkreditierten Gesundheitseinrichtungen in Südtirol erstellen und ihre wirtschaftlichen Auswirkungen und ihren Beitrag zur lokalen Wirtschaft aufzeigen.Die Bachelorarbeit vonaus Jenesien trägt den Titel „Segmentierung der Altersvorsorgenutzung: Eine Analyse der Einflussfaktoren auf verschiedene Vorsorgetypen in Südtirol und im Trentino“. Er analysierte, wie Personen auf Basis ihres Einkommens oder Vermögens in verschiedene Gruppen für die Altersvorsorge eingeteilt werden können. Die Gruppenzugehörigkeit kann von Finanzdienstleistern für vielfältige Zwecke genutzt werden. So kann bereits im Vorfeld gezielt auf die Bedürfnisse des Einzelnen eingegangen und entsprechend angepasste Dienstleistungen angeboten werden.aus Bozen ging in ihrer Masterarbeit „Konkurrenz oder Ergänzung? Der Einfluss von Urlaub auf dem Bauernhof auf die Preisgestaltung von Hotels in der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol “ der Frage nach, ob Urlaub auf dem Bauernhof eine direkte Konkurrenz zu Hotelbetrieben darstellt. Die Ergebnisse zeigen, dass UaB-Betriebe keinen wesentlichen Einfluss auf die Preise von niedrigpreisigen Hotels (1 bis 3 Sterne) haben und somit die Rentabilität der Hotels nicht negativ beeinflussen.„Ziel des Wettbewerbs ist es, junge Talente zu fördern und Anreize für die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der lokalen Wirtschaft zu schaffen. Die Gewinner haben gute Arbeit geleistet und konnten zeigen, dass die Südtiroler Wirtschaft aus ganz verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet werden kann“, erklärte WIFO-Direktor Georg Lun.Die Bewerbungsfrist für die nächste Ausgabe des Wettbewerbs läuft vom 1. Dezember bis 31. Jänner 2025. Die 3 besten Exposés werden wieder mit einem Preisgeld von je 1500 Euro belohnt. Interessierte Studierende können alle Unterlagen und weitere Informationen zum Wettbewerb auf der Webseite www.wifo.bz.it/thesis finden.