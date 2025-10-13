<BR \/><BR \/>Bereits zum zweiten Mal fand die Südtiroler Qualitätsprüfung für Panettone statt. Eine Fachjury verkostete die eingereichten Backwaren und bewertete sie nach Geschmack, Aussehen und Qualität. „Zwar ist der Panettone kein typisches Südtiroler Gebäck, aber er wird immer gefragter, und die Verkaufszahlen steigen von Jahr zu Jahr“, erklärt Paul Wojnar, Präsident der Konditoren im hds.<h3>\r\nGold geht nach Bozen<\/h3>In diesem Jahr wurden zehn Panettoni zur Qualitätsprüfung eingereicht. Im Beisein von Wirtschaftslandesrat Marco Galateo wurden die Ergebnisse verkündet: Das Gold-Qualitätssiegel ging an einen Panettone der Konditorei Karin aus Bozen, die für zwei weitere Variationen zudem Silber und Bronze erhielt. Silber konnte auch die Konditorei Café Pupp aus Brixen für sich verbuchen.<BR \/><BR \/>Bronze wurde darüber hinaus an eine Reihe weiterer Konditoreien vergeben: die Konditorei Klaus aus Bozen, die Konditorei Peter aus Bozen gleich dreimal, die Konditorei Café Steinach aus Algund, die Konditorei Heiss aus Brixen, zweimal an die Birgit Patisserie aus Toblach, zweimal an die Konditorei Prenn aus Sterzing, zweimal an die Gasser Brothers aus Lüsen sowie zweimal an die Café Konditorei Sellemond aus Feldthurns.