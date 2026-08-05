<BR \/>Mit 8,28 von zehn möglichen Punkten hat Alta Badia Platz 5 der Rangordnung belegt, gefolgt von Kronplatz auf Platz 7 mit 8,22 Punkten und Gröden\/Seiser Alm auf Platz 9 mit 8,20 Punkten. <BR \/><BR \/>Gemessen wurde anhand Interviews mit rund 41.200 Wintersportbegeisterten auf Skipisten und in Berghütten. Ein Augenmerk wurde nicht nur auf die Gesamtzufriedenheit der Gäste, sondern auch auf deren Einschätzung zu Qualität des Skigebiets, Gastfreundschaft, Service, Gastronomie, Infrastruktur, Sicherheit und Preis-Leistungs-Verhältnis gelegt. <BR \/><BR \/>Südtirols Top-Skigebiete konnten sich gegen insgesamt 49 ausgewählte Konkurrenten in Italien, Österreich, Schweiz, Deutschland und Frankreich durchsetzen und somit ihren Erfolg bei der letzten Verleihung im Jahr 2023 bestätigen. <BR \/><BR \/>Den ersten Platz hat, wie schon 2023, Zermatt ergattert, gefolgt von den französischen Skiorten Val d’Isère und Les Arcs. <h3>\r\n„Das ist für das gesamte Tal eine große Freude“<\/h3>Kürzlich hat Michael Partel, Geschäftsführer von Mountain Management Consulting und Initiator der Studie, die Auszeichnung persönlich an die Vertreter von Alta Badia überreicht. Anwesend waren Andy Varallo, Präsident des Konsortiums der Aufstiegsanlagen, sowie Alessandro Huber, Marketingverantwortlicher von Skicarosello, und Roberto Huber, Direktor von Alta Badia Brand. <BR \/><BR \/>„Diese Ergebnisse sind für das gesamte Tal eine große Freude und bestätigen die tägliche Arbeit aller, die zum Erfolg von Alta Badia beitragen: der Tourismusorganisationen, Seilbahnbetreiber, Hüttenwirte, Hoteliers, Gastronomen und aller weiteren Akteure“, erklärt Roberto Huber. <BR \/>„Die Studie ist für uns ein wertvolles Instrument, um uns mit den besten Alpendestinationen zu vergleichen, unsere Stärken zu erkennen und jene Bereiche zu identifizieren, in die wir weiterhin investieren müssen, um das Urlaubserlebnis unserer Gäste kontinuierlich zu verbessern.“<BR \/><BR \/>Neben dem 5. Platz hinsichtlich der Gesamtzufriedenheit der Gäste, darf sich Alta Badia zudem über jeweils einen 2. Platz in der Kategorie Weiterempfehlungsbereitschaft einer Destination sowie Sicherheit auf den Pisten freuen. Darüber hinaus erklärte mehr als jeder fünfte Gast, dass der Aufenthalt seine ursprünglichen Erwartungen übertroffen habe. 54,4 Prozent der Befragten gaben an, dass sie mit Sicherheit nach Alta Badia zurückkehren werden.<h3>\r\nErfolgsserie für Sulden<\/h3>Auch Sulden am Ortler durfte eine Auszeichnung entgegennehmen: bereits zum 7. Mal in Folge wurde der beliebte Skiort als Sieger in der Kategorie Preis-Leistung geehrt. Mountain Management Consulting bezeichnet die Prämierungen als Ansporn, „permanent an der „Uniqueness„ zu arbeiten, um auch in Zukunft die Gäste am Berg zu begeistern.“