Die CO2-Grenzausgleichsabgabe könnte den Entwicklungsländern schaden

Die von der Europäischen Union vorgeschlagene Kohlenstoffgrenzsteuer könnte zwar dazu beitragen, die Emissionen zu senken und die Wettbewerbsbedingungen für in der EU ansässige Unternehmen zu verbessern, birgt aber die Gefahr, dass ärmere Länder darunter leiden. Indem Europa zur Finanzierung des grünen Wandels in den Entwicklungsländern beiträgt, könnte es die protektionistische Bedrohung in seiner eigenen Klima-Agenda abmildern.