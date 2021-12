„Die Einstufung wird sich nicht groß auswirken“

In Italien steigen die Corona-Neuinfektionen seit einigen Tagen rasant an. Am Mittwoch wurden knapp 100.000 Neuinfektionen gezählt. Das deutsche Robert-Koch-Institut hat daher nun am Donnerstag bekanntgegeben, dass Italien für Deutschland ab Samstag ein Hochrisikogebiet ist.Was bedeutet das nun konkret? Wer aus einem Hochrisikogebiet einreist und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss für 10 Tage in Quarantäne und kann sich frühestens 5 Tage nach der Einreise mit einem negativen Test davon befreien.„In der Praxis wird sich daher nur wenig ändern“, glaubt Tourismus-Landesrat Arnold Schuler. Die deutschen Urlauber wüssten mittlerweile, dass in Südtirol in sehr vielen Bereichen die 2G-Regel gelte. „Von daher sind allermeisten Gäste aus Deutschland ohnehin geimpft“, so der Landesrat zu STOL. Und für Geimpfte ändert auch die Einstufung zum Hochrisikogebiet nichts.Die Einstufung sei vielmehr ein Imageproblem, so Schuler. „Aber mittlerweile ist es so, dass es viele Hochrisikogebiete gibt, wie etwa vor kurzem Österreich.“ Zudem sei die Situation vor wenigen Wochen noch umgekehrt gewesen: „In Italien war die Zahl der Neuinfektionen noch sehr niedrig, während sie in Deutschland rasant angestiegen ist“, so Schuler. „Das ändert sich in einer Pandemie dauernd.“

