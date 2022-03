Die entscheidende Phase für Europas Wirtschaftssanktionen Die entscheidende Phase für Europas Wirtschaftssanktionen

Jean Pisani-Ferry, Senior Fellow der Brüsseler Denkfabrik Bruegel und Non-Resident Senior Fellow am Peterson Institute for International Economics, ist Inhaber des Tommaso Padoa-Schioppa-Lehrstuhls am Europäischen Hochschulinstitut. In seinem Text „Die entscheidende Phase für Europas Wirtschaftssanktionen“ nimmt der Wirtschaftswissenschaftler die EU-Sanktionen gegen Russland und die damit verbundenen Auswirkungen genauer unter die Lupe.