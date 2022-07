Die Fixkosten pro Bürger sind so hoch wie noch nie

Die Zahlen der Studie: Gut 19.000 Euro gibt ein Bürger in Italien im Schnitt pro Jahr aus. Ganze 8154 Euro davon sind Fixkosten. Der größte Teil dieser Fixkosten (4713 Euro) wird für das Wohnen ausgegeben.Den größten Anstieg an den Fixkosten gibt es hingegen bei den Strom-, und Gaspreisen. Diese machen mittlerweile knapp 10 Prozent der Gesamtausgaben eines Bürgers aus – ein neues Rekordhoch.Laut Confcommercio werde dieser Anstieg dazu führen, dass die Bürger in vielen anderen Bereichen ihre Ausgaben einschränken, was das Konsumklima deutlich verschlechtern könnte, wie es in der Studie heißt.Um zu vermeiden, dass das Wirtschaftswachstum unter dieser Entwicklung leide, müsse die EU daher dringend eine Obergrenze für den Gaspreis festlegen, fordert der Präsident von Confcommercio, Carlo Sangalli.