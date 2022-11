Die Freien Tankstellen im hds wählen neuen Vorstand

Zum Thema der diesjährigen Vollversammlung „Technologische Innovation im Bereich E-Ladesäulen“ berichteten Andreas Lastei, CEO der Firma Alpitronic, Ing. Massimo Minighini und Daniel Campisi (Alperia/Neogy). Alpitronic, Marktführer im Bereich Fast Charge Ladesäulen, zeigte interessante Lösungen für das öffentliche Aufladen von E-Fahrzeugen auf sowie deren rasante Entwicklung in den vergangenen zehn Jahren sowie eine Vorschau auf die nächsten Jahre. Die Zukunft heißt Hypercharge, und in absehbarer Zeit werden Ladevorgänge für E-Autos maximal 8 bis 10 Minuten dauern.Das Tankstellennetz ist ein wichtiger Partner, denn der Kunde möchte zwar hauptsächlich sein Fahrzeug so schnell wie möglich laden, aber auch die vorhandenen Dienstleistungen, wie Bar und Shop, nützen. Mit Alperia/Neogy, dem Südtiroler Partner von Alpitronic, ist man im Stande interessante Angebote für Tankstellenbetreiber anzubieten.Der Vorstand hat bereits einige Themen angesprochen, die demnächst aufgearbeitet werden müssen. „Die strategische Funktion eines Tankstellennetzes ist vielen nicht bewusst. Auch das Potential, das darin noch steckt, muss erkannt werden. Es ist Tatsache, dass durch die Arbeit der rund 150 Tankstellen in Südtirol, das Land Südtirol jährlich Steuereinnahmen (Akzise) für 200 Millionen Euro einnimmt, ohne dafür eine Gegenleistung zu Gunsten der Tankstellen vorzusehen. So kann das nicht weiter gehen, denn die Risiken (wie etwa Außenstände, Vorkasse) liegen alle bei den Unternehmern“, betont Präsident Haimo Staffler.