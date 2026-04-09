Die „Freizeit“ ist der Publikumsmagnet der Messe Bozen schlechthin: Etwa 40.000 Eintritte sind bei der vergangenen Ausgabe gezählt worden. Beliebt ist die Messe vor allem deshalb, weil für fast jeden etwas zu finden ist. Auch dieses Jahr gibt es gleich mehrere Themen-Schwerpunkte. <BR \/><BR \/>Im Bereich „Garden & Home“ dreht sich alles um die Gestaltung der eigenen vier Wände und des Gartens, während Sportbegeisterte bei „Sport & Outdoor“ die neuesten Sport- und Fitnessgeräte samt Equipment präsentiert bekommen. Urlaubsreife finden bei den Ausstellern der Sparte „Holiday“ Inspiration für die nächste Reise, während Fans des mobilen Reisens im Bereich „Camping & Caravan“ die neuesten Camper- und Zeltmodelle ausprobieren können.<h3>\r\nMesse will mehr auf Erlebnis setzen<\/h3>Gerade mit der „Freizeit“ will die Messe Bozen den Erlebnischarakter des Messebesuchs verstärken. So gibt es dieses Jahr wieder das „Streetwood Festival“ mit 14 Food-Trucks und Livemusik und den großen „Gaming Court“ mit Video- und Gesellschaftsspielen aus Gegenwart und Vergangenheit. <BR \/><BR \/>Auch der „Alperia Sport Hero“ wird heuer fortgesetzt, wo Kinder und erstmals auch Erwachsene an mehreren Stationen ihr sportliches Können unter Beweis stellen dürfen. Neu im Programm ist „BookHive“ – eine Südtiroler Buchmesse für unabhängige Verlage, die im H1 Eventspace stattfindet. <BR \/><BR \/>Die „Freizeit“ findet vom Donnerstag, 16. April, bis Sonntag, 19. April 2026, statt und ist täglich von 09.30 bis 18.30 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist am Donnerstag und Freitag kostenfrei. <BR \/><BR \/>Mehr Infos zum Programm finden Sie <a href="https:\/\/www.fierabolzano.it\/de\/freizeit" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hier.<\/a>