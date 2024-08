Die größten Banken Italiens fahren Rekordgewinne ein

Eigenkapital, Einlagen, Kredite

Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banco BPM, MPS und BPER haben das erste Halbjahr 2024 mit einem beeindruckenden Wachstum des Zinsüberschusses von 10,4 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres abgeschlossen. Diese 5 führenden italienischen Bankengruppen erzielten in den ersten 6 Monaten des Jahres einen Nettogewinn von über 12 Milliarden Euro, ein Rekordwert.Die Analyse der Fondazione Fiba von First Cisl zeigt, dass der Anteil des Zinsüberschusses an den Gesamtaktiva von 1,6 Prozent auf 1,8 Prozent gestiegen ist. Zudem verzeichneten die Netto-Provisionen ein Wachstum von 6,5 Prozent, was auch durch den Anstieg der indirekten Einlagen im ersten Halbjahr um 5,3 Prozent unterstützt wurde.Der Gesamtnettogewinn von über 12 Milliarden Euro stellt eine Zunahme von 19,8 Prozent dar. Die Eigenkapitalrendite (RoE) der 5 größten italienischen Banken lag bei 15,5 Prozent.Trotz dieser positiven Entwicklungen gibt es eine Schattenseite: Die Kredite verzeichneten einen Rückgang von 3,2 Prozent, was einem Minus von über 37 Milliarden Euro entspricht, im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Jahres 2023.