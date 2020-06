Die Hälfte der Italiener verzichtet auf Urlaub

In finanziellen Schwierigkeiten sind vor allem Selbstständige (21,4 Prozent). Der Anteil ist fast doppelt so hoch wie bei Unselbstständigen (12,7 Prozent). Von der Krise betroffen sind auch Handwerker, kleine Kaufleute und Arbeiter mit niedrigen Löhnen, ergab die Studie.24,9 Prozent der Italiener fürchten Reisen aus Sorge vor einer Coronavirus-Ansteckung. 8,7 Prozent nehmen unabhängig von der Coronavirus-Epidemie keinen Urlaub. Gut die Hälfte (51 Prozent) will sich in den nächsten Monaten einen Urlaub gönnen, doch lediglich 5 Prozent haben bereits ihre Ferien gebucht. 92,3 Prozent wollen den Aufenthalt in Italien verbringen. Lediglich 7,8 Prozent werden eine Reise ins Ausland antreten.Sizilien, die Toskana und Apulien sind die beliebtesten Reiseziele. 40 Prozent der Italiener, die einen Urlaub planen, entscheiden sich für als „sicher“ erachtete Lösungen wie Mietwohnungen (18,9 Prozent), oder Ferienwohnungen der Familie (17,4 Prozent). Etwa 5,2 Prozent sind bei Angehörigen, oder Freunden zu Gast.

apa