Südtiroler Unternehmer in der Ukaine: „Lage schlimmer als berichtet“

„Wir haben nicht einmal einen Ort, an den wir fliehen können. Wir haben uns in der Ukraine niedergelassen und werden nicht weglaufen.“ So lautet eine der Nachrichten, die Stefan Nicolussi Rossi von seinen Mitarbeitern in der Ukraine am Donnerstag erhalten hat. Der Gründer der Firma „Vita“ ist seit 2005 in der Ukraine tätig und realisiert dort Skigebiete. Nun droht ihm bereits zum dritten Mal, alles zu verlieren.