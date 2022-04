Die Marke Ritten setzt künftig stark auf Nachhaltigkeit Die Marke Ritten setzt künftig stark auf Nachhaltigkeit

Der Tourismusverein Ritten hat gemeinsam mit den Rittnerhorn-Bergbahnen den ersten Schritt in Richtung Nachhaltigkeit im Tourismus gesetzt. Im Ratssaal der Gemeinde wurde die Auftaktveranstaltung für die „Nachhaltigkeitsstrategie der Destination Ritten“ mit der Arbeitsgruppe und dem Ökoinstitut veranstaltet. Was am Ritten im einzelnen geplant ist, erfahren Sie hier. + von Benno Zöggeler