„Die Politik nimmt diese Situation nicht wirklich ernst“

Die Auftragsbücher im Bauhandwerk sind trotz Coronakrise voll. Also alles in Butter möchte man meinen. Dem ist aber nicht so. Der Wirtschaftsverband für Handwerk und Dienstleister (lvh) blickt sorgenvoll auf das kommende Jahr und zeigt sich verärgert über die mangelnde Kooperationsbereitschaft der Landespolitik. Ein Gespräch mit lvh-Präsident Martin Haller. + Von Arnold Sorg