Die Preise in Südtirol steigen wieder

Das Tempo, mit der die Preise anziehen, nimmt also wieder zu. Aber nicht in besorgniserregendem Ausmaß: Die Europäische Zentralbank gibt 2 Prozent als Richtwert für Preisstabilität an.Die Teuerung war im Juli im Gastgewerbe am höchsten – mit plus 5,1 Prozent. Zum Vormonat Juni legten die Preise für Energie am stärksten zu, dabei vor allem für Strom (plus 13,6 Prozent). Auf Jahressicht war Energie im Juli aber immer noch deutlich günstiger.Mit einer Inflationsrate von 2,0 Prozent liegt Bozen italienweit auf Platz 2 – hinter Rimini. Der Italien-Schnitt beläuft sich auf 1,3 Prozent.