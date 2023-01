Die Preissteigerung erreicht ein 38-Jahres-Hoch

„Berechtigte für Sozialleistungen ausweiten“

„Steuer- und Rentenreform notwendig“

Lebensmittelpreise, Strom- und Gaspreise, Treibstoffpreise: Die Lebenshaltungskosten in Italien und damit auch in Südtirol sind in den vergangenen Monaten stark angestiegen – nämlich um 8,1 Prozent, wie das Istat am Dienstag mitteilte. Seit 1985 gab es in Italien keine so starke Preissteigerung mehr (damals 9,2 Prozent).Diese Preissteigerung mache vor allem den Rentner und Alleinerziehenden zu schaffen, heißt es von den Verbraucherschützern.Wie der Gewerkschafter Alfred Ebner betont, würden immer mehr ältere Menschen um Zuschüsse der öffentlichen Hand zu anfragen.„Die einzig mögliche Antwort“, sagte Ebner vor ein paar Tagen, „besteht darin, die Anzahl der Bürger, die Anspruch auf Sozialleistungen haben, auszuweiten und auf weitere Einmalzahlungen zurückzugreifen“. Zudem brauche es strukturelle Eingriffe, die mit einer Steuer- und Rentenreformen beginnen sollten, so Ebner (Hier lesen Sie mehr dazu).