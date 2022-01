„Die Situation ist sogar noch schlechter als im Vorjahr“

Manfred Pinzger: Ja, man spürt die Auswirkungen bereits jetzt schon. Die Buchungen fehlen, da die Unsicherheit verständlicherweise groß ist. Während in Deutschland der Grüne Pass gültig ist, könnte es passieren, dass er hier, im Urlaub, ungültig ist, wenn er älter als 6 Monate ist. Das führt zu vielen Stornierungen, oder es wird erst gar nicht gebucht. Wir hoffen jetzt auf die Politik.Pinzger: Wir haben mit dem Südtiroler EU-Parlamentarier Herbert Dorfmann gesprochen, dass er in Brüssel interveniert, damit die Gültigkeit des Grünen Passes in der EU vereinheitlicht wird.Pinzger: Unser Vorschlag wäre, dass der Grüne Pass in der gesamten EU eine Gültigkeit von 6 Monaten hat. Das würde Klarheit schaffen und die Unsicherheit, die vor allem unserem Sektor so zu schaffen macht, würde wegfallen.Pinzger: Sehr schwierig. Es hat bereits Anfang Dezember mit einigen Stornierungen angefangen wegen der speziellen Situation in der Pandemie, danach ist die Weihnachtszeit bei weitem nicht so gut verlaufen, wie wir erwartet hatten und nachdem uns Deutschland als Hochrisikogebiet eingestuft hat, herrscht Flaute bei den Buchungen. Momentan sieht es düster aus, was die Wintersaison anbelangt.Pinzger: Heuer ist zwar alles offen, aber wenn die Gäste fehlen, dann ist es umso schwieriger.Pinzger: Die Betriebe müssen die Fixkosten und die Energie zahlen und die Mitarbeiter sind ja auch beim Arbeiten. Die Kosten sind also höher als im Vorjahr und das bei teilweise leeren Häusern. Ich würde sagen, die Situation ist momentan sogar noch schlechter als im Vorjahr, da die Auflagen so hoch sind, dass sehr wenige Urlauber kommen. Das gilt nicht nur für Italien, sondern auch für die Haupt-Herkunftsländer unserer Gäste. Daher fordern wir, dass auch wir im neuen Hilfspaket der italienischen Regierung berücksichtigt werden.Pinzger: Ja, aber wir fordern, dass auch die Wintersportgebiete zum Zug kommen, denn auch wir haben zum Teil wieder massive Ausfälle, bedingt durch die anhaltende Corona-Pandemie und die dadurch erlassenden Einschränkungen seitens des Staates.

sor