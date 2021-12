Die Stornierungswelle in Südtirol bleibt aus

Zur Erinnerung: Seit 16. Dezember gelten verschärfte Regeln , wenn man nach Italien und damit nach Südtirol einreisen will. So braucht es für eine Einreise nach Italien aus einem EU-Land einen negativen Test – wenn man geimpft ist. Ungeimpfte Personen müssen hingegen in eine 5-tägige Quarantäne.Die ursprüngliche Regelung lautete, dass auch Kinder nach ihrer Einreise nach Südtirol in Quarantäne müssten, da der allergrößte Teil der unter 12-Jährigen noch nicht geimpft ist, aus dem einfachen Grund, dass es die Impfung für Kinder erst seit Kurzem gibt.Dies brachte vor allem den Präsidenten des Hoteliers- und Gastgewerbeverbandes (HGV), Manfred Pinzger, auf die Palme : „Wenn die Kinder nach ihrer Einreise nach Südtirol in Quarantäne müssen, dann werden sich viele Familien überlegen, ob sie zu uns in den Urlaub kommen“, so Pinzger zu STOL. Er befürchtete eine nicht unerhebliche Anzahl an Stornierungen – genau zur – für den Tourismus wichtigen Weihnachtszeit.Inzwischen hat die italienische Regierung ihr Vorhaben, Kinder nach der Einreise nach Italien in Quarantäne zu schicken, verworfen . „Diese Präzisierung war enorm wichtig“, sagt Pinzger zu STOL. „Dadurch hat sich die Zahl der Stornierungen in Grenzen gehalten.“ Vereinzelte Urlaube hätten zwar ihre Buchung wieder abgesagt, es sei aber eine große Minderheit.„Die Buchungslage ist gut und wir können in Südtirol von einem guten Weihnachtsgeschäft im Tourismus ausgehen“, so Pinzger. Die Unsicherheit, wie es danach mit der Wintersaison weitergeht, bestehe aber nach wie vor: „Was die Buchungen für Jänner und Februar anbelangt, so wäre da noch viel Luft nach oben“, sagt der HGV-Präsident.

sor