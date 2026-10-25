Wir rühmen uns gerne unserer Statistiken. Des prall gefüllten Landeshaushalts. Der Vorzeigeunternehmen in der Wirtschaft. Der niedrigen Arbeitslosigkeit. Und natürlich der einzigartigen Landschaft. Weniger gerne reden wir über Probleme in unserem Land. Die es aber zweifelsohne gibt. Und sie sind nicht zu übersehen. Etwa die explodierenden Lebenshaltungskosten.<BR \/><BR \/>Wenn sich in einem reichen Land wie Südtirol eine normale Mittelstandsfamilie schwertut, mit ihrem Einkommen über die Runden zu kommen, läuft etwas falsch. Dann sind wir irgendwo falsch abgebogen.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-76833005_quote" \/><BR \/><BR \/>Es ist längst nicht mehr zu übersehen: Die Preise sind hierzulande in vielen, sehr vielen Bereichen unverhältnismäßig hoch. Man braucht nur ins Trentino zu fahren, nach Nordtirol oder Bayern – und man stellt schnell fest, dass man für dasselbe Produkt häufig weniger bezahlt. Teilweise deutlich weniger.<BR \/><BR \/>Es sind längst nicht mehr nur die Immobilienpreise, die den Menschen zu schaffen machen. Es geht um mehr. Um den Restaurantbesuch. Um Dienstleistungen. <BR \/><BR \/>Hierzulande, so scheint es manchmal, müssen die Südtiroler jene Preise bezahlen, die für die Urlaubsgäste gemacht sind. Nur mit dem Unterschied, dass die Gäste nach einer Woche wieder abreisen. Die Südtiroler leben hier. 365 Tage im Jahr. <BR \/><BR \/>Und viele tun sich zunehmend schwer. Wie sonst kann es sein, dass sich immer mehr Menschen den Restaurantbesuch zweimal überlegen oder ganz verkneifen müssen, weil es schlicht nicht mehr reicht? <BR \/><BR \/><embed id="dtext86-76833006_quote" \/><BR \/><BR \/>Inzwischen geht es längst nicht mehr nur um Dinge, die man sich eben „nicht gönnt“. Es geht um den täglichen Lebensmitteleinkauf. Wer an der Kassa in die Einkaufstasche und anschließend auf den Kassenzettel schaut, traut seinen Augen kaum: so viel Geld für so wenige Produkte?<BR \/><BR \/>Nein, das ist kein Schlechtreden. Und auch keine Schwarzmalerei. Es ist die Realität, die man nicht wegleugnen kann, auch wenn es viele gerne möchten. Es ist die Realität, die viele Südtiroler jeden Monat auf ihrem Konto spüren.<BR \/><BR \/>Die Situation wäre eine andere, wenn die Löhne mit den Lebenshaltungskosten Schritt gehalten hätten. Haben sie aber nicht. Die Schere zwischen Einkommen und Ausgaben geht für viele weiter auseinander. Und genau darin liegt eines der größten Probleme dieses Landes: Südtirol ist wohlhabend. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass auch alle Südtiroler wohlhabend sind.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-76833007_quote" \/><BR \/><BR \/>Da hilft es wenig, auf Ranglisten und Statistiken zu verweisen, in denen Südtirol ganz oben steht. Da helfen auch die beeindruckenden Wirtschaftsdaten, die schöne Landschaft und das hervorragende Freizeitangebot nicht.<BR \/><BR \/>Ein erfolgreiches Land muss sich auch daran messen lassen, ob jene Menschen, die hier arbeiten, Familien gründen und Steuern zahlen, gut leben können.<BR \/><BR \/>Die Südtiroler müssen sich Südtirol leisten können. Sonst bekommt Südtirol ein Problem. Und zwar früher als später.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:arnold.sorg@athesia.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">arnold.sorg@athesia.it<\/a>