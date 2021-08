Die Südtiroler Wirtschaft im Überblick: Neues Video in 6 Sprachen

Neben Informationen zu allgemeinen Besonderheiten Südtirols, wie etwa dessen Lage und das Vorhandensein von 3 Sprachgruppen, bietet das Video auch Einblicke und Hintergründe zu verschiedenen Aspekten der Südtiroler Wirtschaft: Wie sieht die Südtiroler Unternehmenslandschaft aus? In welchen Bereichen liegen Südtirols Kernkompetenzen? Wie sieht die Situation auf dem Arbeitsmarkt aus? Wo steht Südtirol in Sachen Innovation und Forschung?Das 5-minütige Video zur Südtiroler Wirtschaft steht in 6 Sprachversionen – Deutsch, Italienisch, Englisch, Russisch, Slowenisch und Chinesisch – zur Verfügung und kann auch von anderen Institutionen für Präsentationen oder Vorstellungen genutzt werden. Ziel des Videos ist es, den Sprachgruppen einen Überblick des Wirtschaftsstandorts Südtirol zu geben und dabei auf Stärken und aktuelle Herausforderungen einzugehen.„Das Video ist durch die verschiedenen Sprachversionen vielseitig einsetzbar. Besonders gut eignet es sich, um Personen, die Südtirol noch gar nicht oder nur kaum kennen, einen Einblick in unsere Wirtschaftswelt zu geben“, erklärt WIFO-Direktor Georg Lun.

