Die Südtiroler wollen weniger arbeiten: Was bedeutet das für die Zukunft?

„ Es gibt derzeit um 30 Prozent mehr inaktive Arbeitskräfte als normalerweise ” — Stefan Luther, Direktor Abteilung Arbeit

„ Wenn die verfügbaren Arbeitskräfte nun auch noch weniger arbeiten wollen, dann ist das keine günstige Entwicklung. ” — Stefan Luther, Direktor Abteilung Arbeit

Laut einer jüngsten Umfrage des Arbeitsförderungsinstituts (AFI) ist in Südtirol der Wunsch nach einer kürzeren Arbeitswoche groß und ziehe sich durch alle Branchen.„Es gibt seit ein paar Monaten aber einen noch radikaleren Wunsch“, sagt Luther zu STOL: „Viele kündigen ihren unbefristeten Arbeitsvertrag, um sich eine Auszeit zu nehmen.“Dieses Phänomen sei zwar auch nicht neu, habe sich in den vergangenen Monaten aber deutlich verstärkt: „Es gibt derzeit um 30 Prozent mehr Inaktive als normalerweise.“ In Zahlen ausgedrückt: Rund 12.000 Südtiroler sind für eine gewisse Zeit freiwillig aus dem Arbeitsleben ausgeschieden.Für Stefan Luther passe diese Entwicklung nicht mit den Zukunftssorgen zusammen, die momentan viele Südtiroler plagen: „Auf der einen Seite steigen die Lebenshaltungskosten und auf der anderen Seite kündigen viele ihren unbefristeten Job, um nichts zu tun.“Zudem gebe es in Südtirol derzeit einen akuten Arbeitskräftemangel, der sich in den kommenden Jahren noch deutlich verstärken werde. „Wir bräuchten also das Gegenteil: Mehr Arbeitsvolumen und nicht eine verkürzte Arbeitswoche oder weniger Arbeitskräfte“, so Luther.Das Problem: Die Generation der Baby-Boomer geht in Pension und es kommen zu wenig Arbeitskräfte nach. „Wenn die verfügbaren Arbeitskräfte nun auch noch weniger arbeiten wollen, dann ist das keine günstige Entwicklung“, so Luther.Er sehe daher gerade bei den inaktiven Arbeitskräften, also jenen 12.000 Personen, die freiwillige gekündigt haben, ein großes Reservoir, aus dem man fischen müsse, um den Arbeitskräftemangel einzudämmen.