Über neun Milliarden Euro! So viel will das Land im kommenden Jahr ausgeben, mehr als je zuvor. Am Geld fehlt es also nicht. Wer in einem Südtiroler Betrieb arbeitet, merkt davon oft wenig. In fünf Jahren ist die reale Medianentlohnung in der Privatwirtschaft um 8,4 Prozent gesunken. Das Land hat immer mehr Geld, viele Bürger immer weniger Kaufkraft. Eine gefährliche Entwicklung.<BR \/><BR \/>Und sie setzt sich fort. Getrieben von den Energiepreisen, lag die Teuerung hierzulande zuletzt bei 4,1 Prozent. Die Europäische Zentralbank peilt zwei an. Für die Reallöhne heißt das: Der nächste Rückschlag rollt schon heran, bevor der letzte verdaut ist.<BR \/><BR \/>Manche wischen solche Sorgen gern beiseite. Früher, heißt es dann, hatte man nicht einmal Warmwasser oder eine Heizung. Und Lebensmittel würden die Haushaltskasse heute weit weniger belasten als damals. Mag sein. Das Wohnen aber verschlingt bei vielen einen beträchtlichen Teil des Monatsgehalts und drückt so schwer wie nie. Außerdem misst niemand sein Leben an den Sechzigerjahren. Man vergleicht den eigenen Alltag mit dem vor ein paar Jahren, und da fällt die Rechnung für viele schlechter aus. Solche Vergleiche mit der Vergangenheit ziehen übrigens oft jene, die selbst längst im Trockenen sitzen.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-77166104_quote" \/><BR \/><BR \/>Südtirol hat sich viele Jahrzehnte auf ein einfaches Versprechen verlassen. Wer fleißig ist, bringt es zu etwas. Die nächste Generation soll es mindestens so gut haben wie die vorherige. Für viele Junge klingt das inzwischen wie eine Geschichte aus vergangenen Zeiten. Zum Eigenheim oder Vermögensaufbau führen zwei Wege. Wer erbt, nimmt den Lift. Alle anderen steigen die Treppe hinauf, Stufe um Stufe, und jedes Jahr kommen ein paar Stufen dazu.<BR \/><BR \/>In der Landesregierung hat man das verstanden. Die Kaufkraft ist das Thema schlechthin. Die Menschen spüren das teure Leben jeden Tag, die Statistik gibt ihnen recht. Damit gewinnt man Wahlen. Und verliert sie. Donald Trump kann davon ein Lied singen. Vor zwei Jahren hatten ihn die hohen Preise ins Weiße Haus getragen, jetzt kosteten sie seine Partei die Mehrheit im Kongress.<BR \/><BR \/>Der Landeshaushalt 2027 setzt folgerichtig auf Familien und leistbares Wohnen, auf Steuererleichterungen und Anreize für zusätzliche Lohnabkommen. Ob das reicht – zumal aus Rom kaum Entlastung kommt –, wird sich zeigen. Die Bürger werden jedenfalls genau nachrechnen.<BR \/><BR \/>Die Wirtschaft ist genauso gefragt. Sie verweist gern auf die hohe Wertschöpfung und die niedrige Arbeitslosigkeit, und das mit Recht. Wenn die Löhne bei all dem nicht mitkommen, fehlt der Erfolgsgeschichte aber eines der wichtigsten Kapitel. Natürlich kann nicht jeder Betrieb mehr zahlen. Wer gute Jahre hinter sich hat, darf sich trotzdem fragen lassen, wie viel davon bei der Belegschaft gelandet ist. Und wie erfolgreich kann eine Wirtschaft auf Dauer sein, wenn viele Beschäftigte nur mühsam über die Runden kommen? <BR \/><BR \/>Wer sich das Leben in Südtirol nicht mehr leisten kann, hat immer öfter nur zwei Möglichkeiten. Er bleibt und findet sich damit ab, dass der Wohlstand an ihm vorbeizieht. Oder er packt die Koffer und kommt irgendwann für zwei Wochen im Jahr zurück, als Gast im eigenen Land.<BR \/><BR \/>Kurzum: Südtirol steht vor einer riesigen Aufgabe. Es muss die Treppe begehbar halten. Für alle, die keinen bequemen Lift haben.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:rainer.hilpold@athesia.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">rainer.hilpold@athesia.it<\/a>