Die Steuerreformen von 2021 bis 2027 würden den Steuerzahlern demnach im Schnitt insgesamt rund 1.000 Euro bringen. Die sogenannte kalte Progression schlägt in derselben Rechnung mit rund 1.100 Euro zu Buche. Die für 2027 geplanten Steueränderungen sind dabei schon eingerechnet.<h3>Die stille Steuererhöhung<\/h3>Das Prinzip ist einfach: Steigen die Preise und der Lohn gleich stark, kann man sich davon nicht mehr leisten als vorher. Trotzdem verlangt der Staat mehr Steuern. Der Grund: In Italien werden die Steuerstufen nicht automatisch an die Inflation angepasst. Deshalb wird ein immer größerer Teil des Einkommens mit einem höheren Satz besteuert. Gleichzeitig verlieren manche Steuerabzüge an Wert. Den Steuerzahlern bleibt so weniger übrig, ohne dass der Staat die Steuersätze erhöhen muss.<h3>Wer verliert, wer gewinnt?<\/h3>Die Grenze liegt bei 20.000 Euro steuerpflichtigem Jahreseinkommen. Wer weniger verdient, würde nach den Berechnungen von den Steuersenkungen stärker profitieren, als ihn die kalte Progression belastet. Wer darüber liegt, würde im Schnitt verlieren. Bei Einkommen über 60.000 Euro beträgt der rechnerische Nachteil bis zu 476 Euro für den gesamten betrachteten Zeitraum. Mehr als die Hälfte der Steuerzahler hat laut Steuerdaten für 2024 ein Jahreseinkommen von über 20.000 Euro angegeben.<BR \/><BR \/>Für den Staat ist die kalte Progression eine wichtige Einnahmequelle. Allein heuer dürfte sie laut Istat 6,5 Milliarden Euro zusätzlich bringen. Für 2027 rechnet das Institut mit 5,4 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Allein die im Haushaltsentwurf für 2027 geplante Ausweitung der zweiten Einkommensteuerstufe würde knapp 1,7 Milliarden Euro kosten.<BR \/><BR \/>Andere Länder steuern dagegen. In Österreich werden die Steuerstufen seit 2023 jedes Jahr automatisch um zwei Drittel der Inflation angehoben. Das verbleibende Drittel wird derzeit aus Spargründen nicht ausgeglichen.