<b>von Yanis Varoufakis<\/b><BR \/><BR \/>Die chinesische Wirtschaft trägt zwar zu gravierenden globalen makroökonomischen Ungleichgewichten bei, und dies muss angegangen werden. Doch das ist etwas anderes als die bequeme Fiktion, die von westlichen Eliten gesponnen wird, um ihre eigenen Versäumnisse zu verbergen, nämlich dass China seinen Erfolg der Doppelzüngigkeit, Unehrlichkeit und Täuschung verdankt. <BR \/><BR \/>Und es ist nicht nur eine bequeme fiktion. Insofern sie die westliche Öffentlichkeit auf einen Krieg einstimmt, ist sie auch eine gefährliche.<h3>\r\nDer Tauschhandel mit dem geistigen Eigentum<\/h3>Der Mythos umfasst fünf falsche Anschuldigungen. Die erste lautet, dass China das geistige Eigentum westlicher Unternehmen „gestohlen“ habe. <BR \/><BR \/>Tatsächlich drängelten sich westliche Multis jahrzehntelang darum, ihr geistiges Eigentum im Austausch für den Zugang zu Chinas gigantischem Markt abzugeben. Die chinesischen Behörden, die einen Planungshorizont von 50 Jahren haben, machten ihnen einfach ein Angebot, das sie nicht ablehnen konnten: Ihr könnt in unsere Märkte eintreten, aber ihr müsst unseren Leuten beibringen, wie man eure Waren herstellt. <BR \/><BR \/>Westliche CEOs, besessen von den nächsten Quartalen und verzaubert von großartigen mittelfristigen Aussichten, nahmen das Angebot begierig an.<h3>\r\nDas Glashaus der westlichen Währungspolitik<\/h3>Der zweite Vorwurf lautet, dass China seine Währung unterbewertet. Dies setzt voraus, dass es einen „richtigen“ Wechselkurs gibt und dass die chinesischen Behörden den Renminbi unter diesen Kurs drücken.<BR \/><BR \/> Theoretisch ist der richtige Wechselkurs derjenige, der die Leistungsbilanz jedes Landes ausgleicht. In der Praxis würde das bedeuten, dass der Dollar massiv überbewertet ist, wie das enorme Leistungsbilanzdefizit der USA belegt.<BR \/><BR \/>Kurz gesagt: Den Chinesen vorzuwerfen, den Renminbi zu niedrig zu halten, ist die Kehrseite des Vorwurfs, dass die USA ihre Defizite durch die Anziehung von Kapital aus dem Ausland finanzieren. Westler, die sich auf einen überbewerteten Dollar verlassen, leben in diesem Sinne in Glashäusern. Mit Steinen zu werfen ist unklug.<h3>\r\nDie Rückkehr der Kapitalkontrollen<\/h3>Der dritte Vorwurf richtet sich gegen Chinas Kapitalkontrollen, die als eine weitere Form des Betrugs dargestellt werden. Haben wir vergessen, dass das goldene Zeitalter des Kapitalismus, die Bretton-Woods-Ära der 1950er und 1960er Jahre, auf Kapitalkontrollen in den USA, Europa und Japan beruhte? <BR \/><BR \/>Die Begründung war einfach: Keine Regierung ist rechtlich oder moralisch verpflichtet, Finanziers zu gestatten, ihr Land nach Belieben mit ungeduldigem „heißem“ Geld zu überschwemmen oder, gleichbedeutend, einen unkontrollierten Geldabfluss aus einer Laune heraus zuzulassen.<h3>\r\nWettbewerbsfähigkeit statt Überkapazität<\/h3>Die vierte Säule des Mythos – die angebliche massive Überkapazität der chinesischen Industrie – wird durch die Daten widerlegt: Chinas Kapazitätsauslastung liegt unter 75 Prozent, was weniger ist als in Amerika. Die Lagerbestände sind stabil. Die Gewinne chinesischer Exporteure sind um über 10 Prozent gestiegen. Es gibt also keine Überkapazitäten.<BR \/><BR \/>Der Vorwurf dient als Abwehr gegen das, was den westlichen Behörden wirklich wehtut: die extreme Wettbewerbsfähigkeit, die China durch exzellente Planung und Investitionen in erstklassige, kostengünstige Bildung und Ausbildung erreicht hat. <BR \/><BR \/>Wenn man sieht, wie ein Unternehmen in Shenzhen vier Prototypen für einen Bruchteil der Kosten und der Zeit entwickeln kann, die in Stuttgart oder Illinois für einen einzigen Prototypen benötigt werden, kann man nicht plausibel zu dem Schluss kommen, dass Chinas Wettbewerbsfähigkeit auf Dumping beruht. <BR \/><BR \/>Doch diese Behauptung ist für westliche Politiker politisch schmackhafter, als den Wählern zu erklären, dass China ein einzigartiges verteiltes neuronales Netzwerk an Fertigungsintelligenz entwickelt hat.<h3>\r\nLohnanstieg und steigender Binnenkonsum<\/h3>Der fünfte Vorwurf, und vielleicht der häufigste, lautet, dass die Chinesen zu wenig konsumieren und unterbezahlt sind. Vielleicht. Aber im Vergleich zu wem? Die Konsumausgaben in China sind viel schneller gewachsen als in den mit dem Westen verbündeten asiatischen Produktionsmächten, von Japan und Südkorea bis hin zu Indonesien und Malaysia. <BR \/><BR \/>Darüber hinaus erlebten diese Wirtschaftswunderländer, als sie ein vergleichbares Entwicklungsniveau erreichte, einen starken Rückgang des Wachstums der Konsumausgaben, der in China nicht zu beobachten ist.<BR \/><BR \/>Ebenso sind die Löhne in China dramatisch gestiegen. Vor zwei Jahrzehnten lagen Chinas Arbeitskosten pro Stunde im verarbeitenden Gewerbe unter denen Indiens. Seitdem haben sie sich verachtfacht, während sich die Indiens nur verdoppelt haben. Tatsächlich sind die Löhne in China heute höher als in jedem anderen Entwicklungsland Asiens.<h3>\r\nDie strategischen Versäumnisse des Westens<\/h3>Diese Tatsachen sind den westlichen Mächten ein Dorn im Auge. Chinas technologische Überlegenheit ist eine Bedrohung für westliche Unternehmen, die sich einst unbesiegbar fühlten. Andere Entwicklungsländer wenden sich nun an China, um zuverlässigere, hochwertigere und billigere Waren zu erhalten. <BR \/><BR \/>Auch wenn es verständlich sein mag, mit Betrugsvorwürfen zu reagieren, müssen wir im Westen diese Gelegenheit zum Nachdenken nutzen, denn die Wahrheit zu sagen dient der Sache des Friedens.<BR \/><BR \/>Und die Wahrheit ist, dass westliche Unternehmen nicht gegen China verloren haben; sie haben sich an China verkauft. Sie haben Arbeitsplätze ins Ausland verlagert, Gewerkschaften ausgehöhlt und ihr geistiges Eigentum für schnelles Geld verkauft. <BR \/><BR \/>Während die USA, das Vereinigte Königreich und die Europäische Union kriminelle Banker retteten und unrechtmäßige Kriege führten, investierte China in Bildung, Eisenbahnnetze, funktionierende Gesundheitssysteme, grüne Energie, intelligente Stromnetze und Produktionszentren, die zu Forschung, Entwicklung und Innovation fähig sind – etwas, das die meisten westlichen Länder nicht bieten können.<BR \/><BR \/>Es ist an der Zeit, dass der Westen aufhört, China für die Entscheidungen seiner eigenen Großkonzerne, der Wall Street und ihrer gefügigen Politiker verantwortlich zu machen. Sanktionen gegen China sind ein lächerlicher Ersatz für Industriepolitik. Schlimmer noch: Faule, sinophobe Narrative, die von denselben Leuten verbreitet werden, die im Golf einen sofortigen Sumpf geschaffen haben, ebnen möglicherweise den Weg für eine noch wahnsinnigere militärische Konfrontation im Pazifik.<BR \/><BR \/><b>Über den Autor<\/b><BR \/>Yanis Varoufakis, ehemaliger Finanzminister Griechenlands, ist Vorsitzender der Partei MeRA25 und Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Universität Athen.