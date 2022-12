Dienstleister im hds wählen neue Führungsspitze: „Dynamisch, kreativ und innovativ“

Der Präsident der Dienstleister im Wirtschaftsverband hds, Alexander Fill, mit Vizepräsidentin Simonetta Cesaro. - Foto: © hds

Die weiteren Mitglieder des Ausschusses sind: Katrin Trafoier (Präsidentin Eventdienstleister und Veranstalter), Arnold Malfertheiner (Präsident Werbefachleute Target), Heiner Feuer (Präsident Radio und TV), Markus Frings (Präsident Film), Thomas Pohl (Präsident Unternehmensberater), Eva Simeaner (Präsidentin Verleger), Martin Pichler (Präsident Reisebüros) und Armin Bonamico (Sprecher Fitnessstudios).Das neue Führungsduo ist begeistert von der neuen Herausforderung. „Der Ausschuss besteht aus Unternehmern mit großer Kompetenz und Erfahrung in den einzelnen spezifischen Sektoren. Mein Ziel ist es, den Dienstleistungssektor in Südtirol weiterhin zu stärken“, so der frischgewählte Präsident Alexander Fill. Zu Jahresbeginn werden im Rahmen einer Klausurtagung die wesentlichen Themen, Maßnahmen und Projekte der kommenden fünf Jahre definiert.hds-Präsident Philipp Moser dankte dem neuen Ausschuss für den ehrenamtlichen Einsatz zum Wohle des dynamischen, kreativen und innovativen Sektors der Dienstleistungen. Im Wirtschaftsverband hds sind aktuell 9 organisierte Dienstleisterfachgruppen beheimatet.