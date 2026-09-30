Auf Rang drei im „wellness-hotel.info Award 2027“ landet das „Seeleiten Lake Spa Hotel“ in Kaltern. Das Haus ist damit zugleich das bestplatzierte Wellnesshotel Italiens. <BR \/><BR \/>Unmittelbar dahinter folgen zwei weitere Südtiroler Häuser: Das „Spa & Relax Hotel Erika“ in Dorf Tirol belegt Platz vier, das „Feldhof DolceVita Resort“ in Naturns Platz fünf. <BR \/><BR \/>Auf Rang sieben folgt das „Hotel Chalet Das Alpenschlössel“ in St. Martin in Passeier, auf Rang acht das „Weinegg Wellviva Resort“ in Eppan. Die Südtiroler Top-Ten-Gruppe komplettiert das „Tratterhof Mountain Sky Hotel“ in Meransen auf Platz zehn.<h3>\r\nMehr als ein Drittel aus Südtirol<\/h3>Auch in der Breite ist die hiesige Hotellerie stark vertreten: Von den 100 prämierten Hotels liegen 35 in Südtirol. Mehr Auszeichnungen gehen nur nach Österreich mit 38 Häusern. Deutschland kommt auf 26.<BR \/><BR \/>Gesamtsieger ist das „Wellness- & Sporthotel Jagdhof“ im bayerischen Röhrnbach, gefolgt vom „Alpenresort Schwarz“ in Mieming in Nordtirol. <h3>\r\nSo wird bewertet<\/h3>Für den Award wurden nach Angaben des Fachportals rund 1.700 Wellnesshotels untersucht. Bewertet werden das Wellnessangebot und die Ausstattung sowie die Gästezufriedenheit auf Google, Tripadvisor, Holidaycheck und der eigenen Plattform. Ein eigens entwickelter „No-Fake-Faktor“ soll den Einfluss gekaufter oder marketinggetriebener Bewertungen verringern. Der Award wird seit 2021 jährlich vergeben.