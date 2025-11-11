Die Treibstoffpreise in Südtirol zeigen im dritten Quartal 2025 ein uneinheitliches Bild. Während die Preise für Methan stark ansteigen, bleiben jene für Benzin und Diesel weitgehend stabil.<BR \/><BR \/>Nach aktuellen Daten liegt der Durchschnittspreis im dritten Quartal bei 1,777 Euro pro Liter Benzin, 1,719 Euro pro Liter Diesel, 0,784 Euro pro Liter LPG und 1,921 Euro pro Kilogramm Methan.<BR \/><BR \/>Im Vergleich zum zweiten Quartal 2025 zeigt sich insbesondere beim Methanpreis eine markante Entwicklung: Mit einem Anstieg von 22,8 Prozent verzeichnet dieser die stärkste Verteuerung unter allen Treibstoffarten. Diesel verteuert sich um 2,0 Prozent, Benzin um 0,3 Prozent. Der Preis für LPG (Flüssiggas) sinkt hingegen leicht um 0,7 Prozent.<h3>\r\nDeutliche Methan-Preissprünge im Monatsverlauf<\/h3>Innerhalb des Quartals zeigt sich beim Methan eine besonders dynamische Entwicklung. Nach einem leichten Rückgang von 1,560 Euro pro Kilogramm im Juni auf 1,557 Euro pro Kilogramm im Juli ziehen die Preise im August (2,051 Euro pro Kilogramm) und September (2,156 Euro pro Kilogramm) deutlich an.<h3>\r\nJahresvergleich: Konventionelle Treibstoffe günstiger, Methan stark im Plus<\/h3><b>Im Vergleich zum dritten Quartal 2024 fällt die Preisentwicklung unterschiedlich aus<\/b><BR \/><BR \/>•<\/TD><TD>Benzin: ein Rückgang um 4,9 Prozent<BR \/><BR \/>•<\/TD><TD>Diesel: ein Rückgang um 2,4 Prozent<BR \/><BR \/>•<\/TD><TD>LPG: ein Rückgang um 0,6 Prozent<BR \/><BR \/>•<\/TD><TD>Methan: ein Anstieg um 30,6 Prozent<BR \/><BR \/>Damit bestätigt sich die starke Preisdynamik bei Methan, während die Preise für konventionelle Treibstoffe im Jahresvergleich überwiegend rückläufig oder stabil bleiben.