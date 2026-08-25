Die psychologisch wichtige Marke von 3 Euro pro Liter ist beim Diesel an einzelnen italienischen Autobahntankstellen überschritten worden. Betroffen sind vor allem spezielle Premium-Kraftstoffe, während der herkömmliche Diesel an den untersuchten Tankstellen noch unter dieser Grenze liegt.<BR \/><BR \/><i><b>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="758266" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>Darauf weist der italienische Verbraucherschutzverband Codacons hin, der die Preise an mehreren wichtigen Autobahnen untersucht hat. Besonders auffällig ist demnach die A22 Brennerautobahn: Dort kostet „Supreme Diesel“ bei einer Tankstelle im Tankservice mehr als 3,10 Euro pro Liter.<BR \/><BR \/>Codacons spricht von einem Warnsignal angesichts der zuletzt hohen Kraftstoffpreise. Gleichzeitig betont der Verband, dass es sich bei den genannten Werten um Spitzenpreise einzelner Tankstellen und teilweise um spezielle Premium-Kraftstoffe handelt. Sie entsprechen daher nicht dem durchschnittlichen Preis, den Autofahrer in Italien für Diesel bezahlen.<h3>\r\nHohe Preise auch für normalen Diesel<\/h3>Auch beim herkömmlichen Diesel wurden auf mehreren Autobahnen hohe Preise festgestellt. Auf der A4 zwischen Venedig und Triest kostet ein Liter Diesel im Tankservice laut Codacons bis zu 2,699 Euro. Derselbe Preis wird für die A28 Portogruaro–Conegliano genannt.<BR \/><BR \/>Auf der A22 Brenner–Modena liegt der Preis für Diesel im Tankservice bei bis zu 2,659 Euro pro Liter. Auf der A15 Parma–La Spezia werden 2,629 Euro erreicht.<BR \/><BR \/>Für Autofahrer können solche Preise vor allem bei längeren Fahrten deutlich ins Gewicht fallen. Je nach Fahrzeug und Tankvolumen können sich bereits wenige Cent Unterschied pro Liter bei einer vollständigen Tankfüllung zu einem beträchtlichen Mehrbetrag summieren.<h3>\r\nPremium-Diesel nähert sich der 3-Euro-Marke<\/h3>Noch näher an der psychologischen Grenze liegen die Preise für spezielle Dieselprodukte. Auf der A21 Turin–Piacenza kostet „Supreme Diesel“ laut Codacons bis zu 2,929 Euro pro Liter.<BR \/><BR \/>Auf der A15 Parma–La Spezia wird für „Hi-Q Diesel“ ein Preis von 2,879 Euro pro Liter angegeben.<BR \/><BR \/>Damit zeigt sich laut Codacons, dass die Marke von drei Euro pro Liter bei einzelnen Autobahntankstellen bereits Realität ist – allerdings vor allem bei höherpreisigen Kraftstoffvarianten.<BR \/><BR \/>Der Verbraucherschutzverband warnt deshalb vor einer weiteren Belastung für Autofahrer, weist aber zugleich darauf hin, dass die genannten Preise nicht mit einem landesweiten Durchschnittspreis gleichzusetzen sind. Entscheidend sind unter anderem die jeweilige Tankstelle, die Lage an der Autobahn und die gewählte Kraftstoffsorte.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/spritpreise.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie es in Südtirol mit den Spritpreisen aussieht, können Sie hier sehen. <\/a><\/b>