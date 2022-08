Diesel- und Benzinpreis gesunken

Der Preis für Benzin und Diesel an den Zapfsäulen ist am Montag gesunken. So muss man derzeit – an der Selbstbedienungszapfsäule - für einen Liter Benzin im Schnitt 1,83 Euro. Zum Vergleich: In den vergangenen Wochen musste man noch deutlich über 2 Euro pro Liter bezahlen.Auch was den Dieselpreis anbelangt, so ist der Preis gesunken, wenn auch nicht so stark wie der Benzinpreis: Aktuell muss man für einen Liter Diesel an der Selbstbedienungszapfsäule zwischen 1,89 und 1,96 Euro bezahlen. Auch für einen Liter Diesel musste man in den vergangenen Wochen deutlich tiefer in die Tasche greifen – zumeist weit über 2 Euro pro Liter.Der Grund für den Rückgang der Treibstoffpreise ist der gesunkene Erdölpreis in der vergangenen Woche. Zum Vergleich: Lag der Brent-Ölpreis im März noch bei 128 Dollar, sank er Anfang Juni auf rund 120 Dollar und liegt aktuell bei 94 US-Dollar.