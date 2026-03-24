In Südtirol fallen bei einer Tankfüllung von 50 Euro bis zu 2,35 Euro zusätzlich an. Beim Diesel liegt Bozen mit 2,042 Euro pro Liter an der Spitze – Autobahntankstellen ausgenommen, wo man pro Liter 2,08 Euro hinblättern muss. Es folgen Sizilien mit 2,035 Euro sowie Kalabrien und Molise mit jeweils 2,034 Euro pro Liter.<BR \/><BR \/>Auch beim Benzin zeigt sich ein ähnliches Bild: Südtirol liegt gemeinsam mit Kalabrien (1,760 Euro pro Liter) auf dem zweiten Platz hinter der Basilikata, wo 1,766 Euro pro Liter verlangt werden.<BR \/><BR \/>In der Provinz Trient kostet Diesel derzeit rund 2,03 Euro pro Liter. Innerhalb von 24 Stunden ist der Preis für eine durchschnittliche Tankfüllung dort um etwa zwei Euro gestiegen. Der Benzinpreis liegt aktuell bei 1,736 Euro pro Liter.