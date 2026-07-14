„Der Saft steht beispielhaft für die Abzocke mit irreführenden Gesundheitsversprechen“, sagt Alina Nitsche von Foodwatch. <BR \/><BR \/>LaVita bewirbt seinen Saft als „Saubertrank“, der „fit fürs Leben“ macht. Nach Angaben von Foodwatch besteht das Produkt jedoch zu rund 70 Prozent aus Fruchtsaftkonzentrat. Zusätzlich enthalte es 26 isolierte Vitamine und Nährstoffe – „teilweise überdosiert“. Eine Halbliterflasche kostet den Angaben zufolge rund 50 Euro.<BR \/><BR \/>„Der Markt für Lebensmittel mit Vitaminzusatz und Supplements boomt, kontrolliert wird er kaum. Bund und Länder müssen die Lebensmittelüberwachung endlich so ausstatten, dass sie Verbrauchertäuschung stoppen kann“, erklärt Nitsche. <h3>LaVita reagiert auf Kritik<\/h3>LaVita hat auf die Kritik reagiert. In einer Stellungnahme gegenüber Foodwatch und gegenüber Spiegel Online teilte das Unternehmen mit, den Slogan „Fit fürs Leben“ erneut rechtlich prüfen lassen zu wollen. Die Werbung mit dem Begriff „Saubertrank“ sei inzwischen eingestellt worden.<BR \/><BR \/>Die Organisation verleiht den „Goldenen Windbeutel“ seit 2009, um auf das Problem der Verbrauchertäuschung im Lebensmittelbereich hinzuweisen. Im vergangenen Jahr gewann die Milka-Schokoladentafel, deren Größe von 100 auf 90 Gramm gesunken war.