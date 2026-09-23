<BR \/>Hotelrankings gibt es viele, für die internationale Luxushotellerie ist die noch recht junge Rangliste „The 50 Best Hotels“ des britischen Medienunternehmens William Reed aber bereits zu einem wichtigen Gradmesser geworden, der in der Branche aufmerksam verfolgt wird.<BR \/><BR \/>Jährlich kürt eine Expertenjury die 50 besten Hotels weltweit, hat aber mittlerweile die Liste um die Plätze 51 bis 100 erweitert, um eine größere Bandbreite herausragender internationaler Spitzenunterkünfte und Geheimtipps sichtbar zu machen. <h3>\r\n„Forestis“ schafft es auf Platz 68<\/h3>Vor Kurzem wurden die Platzierungen für das Jahr 2026 bekannt. Und mit dabei in der erlesenen Auswahl: das „Forestis“ von Teresa und Stefan Hinteregger. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1362399_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Das auf 1.800 Metern Meereshöhe in Palmschoß auf der Plose gelegene Hotel wurde erst 2020 eröffnet. Bei der Preisverleihung in Paris dabei waren General Manager Günther Kofler und Vertriebs- und Kommunikationschef Lukas Burkia. <BR \/>„Teresa und Stefan haben ihre Vision vom ,Forestis' mit Mut und Leidenschaft zum Leben erweckt und unser gesamtes Team lebt jeden Tag unsere Philosophie mit Hingabe und einem großen Engagement für unsere Gäste aus der ganzen Welt“, so Kofler.<h3>\r\nDie Top-3 gehen nach Asien<\/h3>Nun ein Blick auf die weiteren Platzierungen: Zum besten Hotel weltweit gekürt wurde erneut das „Rosewood Hong Kong“, das mit seinen 65 Stockwerken die Skyline von Hongkong prägt. Silber und Bronze gehen nach Bangkok, an das „Capella Bangkok“ und das „Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River“.<h3>\r\nDie besten Hotels in Italien<\/h3>Die italienische Auswahl wird erneut angeführt vom „Passalacqua“ am Comer See auf Platz 5. Das Hotel in Moltrasio ist damit gleichzeitig das beste Europas. Auf den weiteren vorderen Plätzen folgen das „Four Seasons Firenze“ (12), „Casa Maria Luigia“ in Modena des Drei-Sternekochs Massimo Bottura (18), „Bulgari Roma“ (32), „Portrait Milano“ (39), und „San Domenico Palace“ in Taormina (50).<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1362402_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Auf den Plätzen 51 bis 100 finden sich neben dem „Forestis“ noch acht weitere Nobelunterkünfte aus Italien: das Hotel „San Pietro“ in Positano (58), das „Splendido“ in Portofino (60), „Castiglion del Bosco“ in Montalcino (62), das „Orient Express La Minerva“ in Rom (66), das „Borgo Santandrea“ in Amalfi (84) ), „Borgo Egnazia“ in Apulien (88), „Villa Treville“ (91) in Positano, und „Reschio“ in Perugia (95). <h3>\r\nJury bewertet nur nach eigenem Geschmack<\/h3>Die Rangliste wird seit 2023 jährlich erstellt. Dahinter steht das britische Medienunternehmen William Reed, das auch die bekannten Listen „The 50 Best Restaurants“ und „The 50 Best Bars“ herausgibt. Die Hotelrangliste wird von einer Gruppe von über 800 Tourismus-Experten zusammengestellt. Bewertet wird allerdings nicht nach objektiven Kriterien, sondern jedes Jurymitglied benotet nach persönlicher Einschätzung.