„Digital Day 2022“: Neuwahlen, Cyber Security und Drohnen im Mittelpunkt

Cyber-Security gewinne somit immer mehr an Bedeutung und werde auch in den nächsten Jahren Priorität bleiben. Viele interessante Einblicke in die neuen Herausforderungen gab dazu Gastreferent und Branchenexperte Martin Galler. Anschließend gab Moritz Moroder, Ceo Flying Basket, einen Einblick über ein absolut innovatives Geschäftsmodell, das in Zukunft eine Implementierung von Drohen in unserer Gesellschaft und in unseren Arbeitsabläufen vorsieht.Die Tätigkeiten der Fachgruppe im Wirtschaftsverband hds lasse sich sehen. „So konnten wir unter anderem die Digitalisierungsangebote für den Südtiroler Einzelhandel auf neun verschiedene Pakete ausweiten“, so Präsident Fill. „Um die lokalen Kreisläufe und den lokalen Konsum anzukurbeln und zu fördern, ist auch eine Neuorientierung von Seiten der Handelsunternehmen in Sachen Digitalisierung und neuer Vertriebswege notwendig“, so hds-Präsident Philipp Moser in seiner Begrüßung.Sehr gut angekommen ist mittlerweile das Projekt „Coding4Kids“. „Ziel dieser Aktion ist es, Jugendliche von 10 bis 14 Jahren während der Sommerzeit spielerisch an die Technik von morgen heranzuführen“, erklärte Fill. Gleichzeitig gilt es dem branchenspezifischen Fachkräftemangel vorzubeugen, in dem man schon sehr früh das Interesse für einen möglichen Berufseinstieg in der Technologiebranche weckt. Heuer findet die dritte Auflage der Aktion statt mit 424 teilnehmenden Kindern in 14 Standorten. Vor 3 Jahren es noch 160 Kinder.Im Fokus der Veranstaltung stand auch die Neuwahl des Vorstandes. Bestätigt wurden als Präsident Alexander Fill und als Vizepräsident Alexander Demanega. Die Mitglieder des Vorstandes der IT- und Internetdienstleister im hds: Manfred Pardeller (Endo7), Christian Weithaler (Brennercom), Reinhold Sieder (Simedia), Alexander Demanega (Konverto), Alexander Fill (Fillsystems), Markus Rabanser (Internetservice), Christian Stauder (Elektro Service Stauder) und Reinhold Erlacher (Code4it).