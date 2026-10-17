Das neue Geld ist gewissermaßen Bargeld in digitaler Form, ausgegeben von der Europäischen Zentralbank (EZB). Bezahlen soll man damit im Geschäft, im Internet und von Person zu Person, auch ohne Internetverbindung. Wer was kauft, soll die EZB laut eigenen Angaben nicht sehen können; offline soll das Bezahlen ähnlich anonym sein wie mit Bargeld. Die Pilotphase startet bereits 2027, die offizielle Einführung ist für 2029 vorgesehen. Die Grundnutzung ist kostenlos. <h3>\r\nDie kritischen Punkte<\/h3>Der erste Streitpunkt ist die Frage, über welche App die Kunden den digitalen Euro nutzen. Ivo Martinolli, Leiter Innovation & Operations der Raiffeisen Landesbank Südtirol, hat nichts gegen eine eigene EZB-App, solange die Banken den digitalen Euro auch in ihre eigenen Apps integrieren können. „Dort sind die Kunden bereits aktiv. Eine zusätzliche EZB-App würde einen Teil der Kundeninteraktion verlagern und zusätzliche Kosten verursachen.“<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-76773037_quote" \/><BR \/><BR \/>Auf europäischer Ebene zeichnet sich ein Kompromiss ab: „Es wird eine App der EZB geben, die allen offensteht“, sagt der Südtiroler EU-Parlamentarier Herbert Dorfmann auf Nachfrage. Die Banken sollen aber frei entscheiden können, ob sie die EZB-App, eine eigene oder die eines Drittanbieters nutzen. Dabei müssten gemeinsame Standards gelten, „etwa dass das Logo der EZB sichtbar ist“. Kurzum: Nutzer dürften nicht zwingend die EZB-App als eigene Anwendung am Smartphone brauchen, um mit dem digitalen Euro bezahlen zu können. <BR \/><BR \/>Hinter dem Streit steht die Sorge der Banken, teilweise die Kontrolle über den Zahlungsverkehr und den direkten Draht zu ihren Kunden zu verlieren. Dorfmann hält das für unbegründet: „Schon jetzt haben die Banken bei vielen Zahlungsdienstleistungen keine Kontrolle über den Zahlungsverkehr, etwa bei den Kartenzahlungen über Visa oder Mastercard.“ Der digitale Euro sei nur eine weitere Möglichkeit. Er werde andere Zahlungsmittel, auch das Bargeld, nie vollständig ersetzen.<BR \/><BR \/>Konkreter ist eine andere Sorge; dass Kunden Geld vom Konto abziehen und in digitale Euro tauschen. Damit rechnet Martinolli durchaus, zumindest teilweise. Wie stark, hänge vor allem von der Obergrenze pro Person ab. „Aus Sicht der Banken sind niedrige Halteobergrenzen entscheidend, um größere Einlagenabflüsse zu vermeiden.“ Der digitale Euro solle ein Zahlungsmittel sein, kein Sparbuch. Eine Verzinsung ist nicht vorgesehen und als Obergrenze werden einige tausend Euro diskutiert – fix ist aber noch nix.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-76773032_quote" \/><BR \/><BR \/>Ob Bäckerei oder Bar: Wer heute Kartenzahlungen annimmt, zahlt für jede Zahlung eine Gebühr. Beim digitalen Euro soll diese Gebühr gedeckelt werden, mit einer EU-weiten Obergrenze, die sich am Durchschnitt der heutigen Gebühren orientiert. Länder, in denen die Gebühren schon jetzt niedriger sind, können tiefer gehen. Und wer heute besonders günstige Konditionen hat, etwa große Handelsketten, soll nicht schlechter gestellt werden. Für Dorfmann ist das ein „tragbarer Kompromiss“. Er hält ihn für besser als die vom Handel – in Italien und auch in Südtirol – geforderte völlige Gebührenfreiheit für Kleinbeträge. „Für die Banken schränkt der Deckel die Ertragsmöglichkeiten ein“, sagt Martinolli. Zusatzleistungen müssten sie daher weiterhin kostendeckend verrechnen können. <BR \/><BR \/>Annehmen müssen das neue Geld grundsätzlich alle Händler, die bereits Karten- oder andere digitale Zahlungen akzeptieren. „Der digitale Euro wird gesetzliches Zahlungsmittel sein“, sagt Dorfmann. Ausgenommen sind damit etwa kleine Betriebe ohne digitale Zahlungsmöglichkeit. In Italien dürfte diese Ausnahme allerdings kaum greifen: Händler und Dienstleister sind hier bereits grundsätzlich zur Annahme von Kartenzahlungen verpflichtet, seit 2022 drohen bei Verstößen Strafen.<h3>\r\nBraucht es ihn überhaupt?<\/h3>Und wie sieht es mit dem konkreten Nutzen für Herrn und Frau Südtiroler aus? Martinolli antwortet nüchtern: „Der digitale Euro löst aus Sicht des durchschnittlichen Südtirolers heute kein akutes Problem.“ Sein Wert liege weniger im täglichen Bezahlen als in einer eigenen, krisenfesten europäischen Zahlungsinfrastruktur, die unabhängiger von außereuropäischen Anbietern macht. Entscheidend für die Akzeptanz sei, ob er einen echten Zusatznutzen gegenüber den heutigen Angeboten liefert.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-76771809_quote" \/><BR \/><BR \/>Optimistischer ist Gunde Bauhofer, Geschäftsführerin der Verbraucherzentrale Südtirol. „Ich sehe den konkreten Nutzen schon für Verbraucher“, sagt Bauhofer. Voraussetzung sei, dass alles von Anfang an technisch einwandfrei laufe. Das sei eine Herausforderung, denn „das aktuelle Zahlungssystem läuft aus Nutzersicht ja schon sehr gut, Zahlungen sind in Sekunden möglich“. Als starkes Argument sieht sie, „dass nicht jede Zahlung wie bisher über große Tech-Konzerne läuft“. Dieses Thema bewege die Menschen in Südtirol zunehmend: „Das darf man nicht unterschätzen.“