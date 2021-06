Digitalisierung im Unternehmen: WIFO organisiert Schülerprojekte

Die 4. Klasse der WFO Innichen und die 4. Klasse des ITE Gandhi Meran haben sich dieses Schuljahr mit dem Thema Digitalisierung auseinandergesetzt und einen Einblick in den digitalen Wandel der Arbeitswelt erhalten.Im Zuge der Projekte lernten die Jugendlichen auch weitere Unternehmen aus den verschiedensten Branchen sowie deren Aufgaben und Herausforderungen für ihre Arbeitnehmer kennen: So erfuhren sie von Mitarbeitern der Rubner Holding AG, Alpe Pragas GmbH und myGEKKO | Ekon GmbH was Begeisterung für den Beruf heißt, dass sich die Arbeitswelt ständig verändert und welche Tipps es als Berufseinsteiger zu beachten gilt.Ein Workshop zu den gefragtesten „digitalen“ Kompetenzen während der Pandemie im Rahmen der von Unioncamere organisierten Online-Ausgabe der Job-Orienta 2021 sowie weitere Workshops im Rahmen der Übungsfirma vermittelten den Jugendlichen ein besseres Verständnis der aktuellen Situation in der Berufswelt. Per Videokonferenz lernten die Klassen die Dienstleistungen der Handelskammer Bozen kennen. Außerdem wurde den Schüler in Workshops die Wichtigkeit der Schlüsselkompetenzen im Berufsalltag vermittelt.Zum Abschluss erhielten die Schüler praxisnahe Aufgabenstellungen von der Grohe GmbH und der Dr. Schär AG und stellten ihre Ergebnisse am Ende des Schuljahrs vor.„Für die Jugendlichen war es dieses Jahr nicht einfach, einen Einblick in die Arbeitswelt zu bekommen. Ein großer Dank gilt den Unternehmen, die trotz der Herausforderungen durch die Covid-Pandemie die Zeit gefunden haben, sich mit den Jugendlichen auszutauschen“, freut sich Georg Lun, Direktor des WIFO der Handelskammer Bozen.

