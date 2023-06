Digitalisierung: Südtiroler Unternehmen ganz vorne

Laut den ISTAT-Daten führen Südtirols Unternehmen mit mindestens 10 Angestellten die Tabelle mit einer Digitalisierungsrate von 74,1 Prozent an. Es folgen die Regionen Sizilien und Lombardei mit jeweils etwa 70 Prozent. Der italienweite Durchschnitt liegt mit 60,8 Prozent deutlich darunter.Vergleicht man die einzelnen Teilaspekte der Digitalisierung, zeigt sich ein eindeutiges Bild: In fast allen Punkten liegen die Südtiroler Unternehmen über dem italienischen Durchschnitt. So haben deutlich mehr Südtiroler Unternehmen eine eigene Homepage oder Profile in den Sozialen Medien und vertreiben ihre Produkte häufiger online als der Durchschnitt.Lediglich im Bereich „Einsatz von Cloud-Computing-Diensten“ kann Südtirol nicht mit den anderen Regionen mithalten. Dabei handelt es sich um das Mieten von Ressourcen eines Anbieters (etwa Speicherplatz, Datenbanken oder Netzwerke) über das Internet.„Südtirols Unternehmen stehen bei der Digitalisierung sehr gut da, allerdings müssen sie auch in Zukunft digital auf dem neuesten Stand bleiben. Mit dem Servicebereich 'PID -Digitales Unternehmen' bietet die Handelskammer Bozen eine Reihe nützlicher Initiativen sowie professionelle Unterstützung, um den digitalen Wandel zu begleiten“, kommentiert Michl Ebner, Präsident der Handelskammer Bozen, die Ergebnisse.