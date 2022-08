Digitalisierungsoffensive für Südtirols Kleinbetriebe

Von links Sprecher der Fachgruppe Mode im hds, Markus Rabanser, Landesrat Phillip Achammer, hds-Fachgruppenleiterin Lorena Sala, hds-Präsident Philipp Moser und hds-Direktor Bernhard Hilpold. - Foto: © hds

Der Online-Handel hat sich verändert, so der Verbandspräsident des Wirtschaftsverbandes hds, Philipp Moser. Gerade deshalb will der Verband kleine Betriebe in ihren digitalen Bemühungen unterstützen. Es wird sich dabei zum einen auf die Digitalisierung und Automatisierung der internen Prozesse konzentriert, um beispielsweise dem Arbeitskräftemangel durch automatisierte Prozesse entgegenzuwirken.Zum anderen soll die Digitalisierung des kleinst strukturierten Handels die Onlinepräsenz auf mehreren Ebenen abdecken, angefangen bei Kontaktmöglichkeiten, über Webseitenaufbau und Betreuung bis zur Erstellung eines Onlineshops mit Lagerverwaltung und Management.Vorgesehen sind eine spezialisierte Rechts-, Steuer- und Betriebsberatung zum Thema Online-Handel, spezifische Kursangebote sowie 9 maßgeschneiderte Digitalisierungspakete, die von 15 heimischen Anbietern im IT- und Internetbereich zur Verfügung gestellt werden. Einen Überblick über die Unterstützungsmaßnahmen für Südtiroler Betriebe im Bereich Digitalisierung lässt sich online auf der Seite des hds gewinnen. Zudem soll durch den hds ein neues Kompetenzzentrum im NOI Techpark entstehen und ein Umfeld für fachliche und schnelle Vernetzung ermöglichen.Markus Rabanser, der neue Sprecher der Fachgruppe Mode im hds, hat selbst in die Digitalisierung seines Betriebes investiert und weiß um die Wichtigkeit der „lokalen Vitrine“. Denn es habe sich gezeigt, dass sich insbesondere junge Kunden vorab online nach dem Angebot des jeweiligen lokalen Händlers erkundigen, bevor sie lokal einkaufen – und umgekehrt. Mit der Digitalisierungsprämie lassen sich nicht nur Warenwirtschaftssysteme und Lagerverwaltung finanzieren, sondern auch die Präsenz in den sozialen Medien, um vor allem auch im lokalen Online-Handel präsent zu sein.Landesrat für Handel und Dienstleistungen, Philipp Achammer, betonte, dass bereits ein vergleichsweise „kleiner einmaliger Beitrag ausreicht, um eine Entwicklung anzustoßen.“ Insbesondere Selbstständige hätten hier die Chance, sich der Digitalisierung ihrer Unternehmen anzunehmen. „Wir wollen Amazon nicht ersetzen, weil wir darüber stehen“ , sagt Achammer. Denn die Zukunft sei eine Kombination aus Lokal und Digital. Dafür stellt die Landesregierung für die Jahre 2022 und 2023 Fördergelder in Höhe von insgesamt 6 Millionen Euro zur Verfügung.Dabei werden je nach Anfrage mindestens 2000 Euro und maximal 10.000 Euro vergeben. Für die Digitalisierungsprämie ansuchen können kleine Betriebe mit maximal 5 Mitarbeitenden aus den Wirtschaftssektoren Handel, Dienstleistungen, Handwerk, Industrie und Tourismus.Innerhalb des 31. Oktobers des Jahres, in welchem das jeweilige Projekt begonnen oder umgesetzt wird, können Anfragen gestellt werden. Erste Ansuchen seien bereits eingegangen.