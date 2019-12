Direktzug nach Mailand ist wichtiger Schritt voran für Südtirol

In nur 3 Stunden können Fahrgäste nun von Bozen nach Mailand mit dem Frecciarossa-Direktzug von Trenitalia fahren: Ab Sonntag,15. Dezember, rücken somit die Südtiroler Landeshauptstadt und die italienische Wirtschaftsmetropole einander ein bedeutendes Stück näher.





Mit der Hinfahrt am Vormittag mit Start um 08:45 Uhr und der Rückfahrt am Nachmittag gibt es nun eine zusätzliche Direktverbindung von Bozen nach Mailand mit Haltestellen in Trient, Rovereto, Verona, Peschiera del Garda und Brescia. Bei der Rückfahrt, mit Start um 15:45 Uhr in Mailand, hält der Zug in Brescia, Desenzano (und nicht wie bei der Hinfahrt in Peschiera del Garda), Verona, Rovereto, Trento und kommt um 18.48 Uhr in Bozen an. Heute ist der Zug erstmals in Bozen gestartet, mit an Bord waren etwa 100 Passagiere.„Der neue Frecciarossa nach Mailand verbessert nicht nur die Erreichbarkeit Südtirols in Italien und Europa, sondern trägt auch maßgeblich zur wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und touristischen Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes bei“, sagte Landeshauptmann Kompatscher bei der Vorstellung der Zugverbindung am Sonntagmorgen am Bahnhof Bozen.Bei der Feierstunde waren auch Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider, der Leiter des Bereichs „Trade und Corporate“ der Passagierabteilung von Trenitalia, Serafino Lo Piano sowie der Regionaldirektor von Trenitalia Roger Hopfinger sowie Wirtschafts- und Kulturvertreter mit dabei ebenso wie das Quartett „Arundo Donax“ der italienischen Musikschule „Vivaldi“.Alfreider zeigte sich sehr zufrieden über die neue Direktverbindung, die dank der guten Beziehungen zwischen dem Land Südtirol und Trenitalia zustande gekommen ist. „Wir arbeiten bereits seit einiger Zeit an diesem Ziel und ich danke dem Trenitalia-Generaldirektor Orazio Iacono und dem gesamten Team für die hervorragende Zusammenarbeit in den vergangenen Monaten“, sagte Alfreider.Die direkte Anbindung sei ein wesentlicher Schritt hin zur Entlastung der Brennerautobahn sowie für die Verlagerung von Verkehr von der Straße auf die Schiene und für eine neue Partnerschaft mit Mailand und der Lombardei, der wirtschaftlich stärksten Region Italiens, so Alfreider.Für den Trentiner Landeshautptmann Maurizio Fugatti, der den Freccia-Zug am Bahnhof Trient erwartete und dort mit Mobilitätslandesrat Alfreider zusammengetroffen ist, wird mit dem neuen Direktzug „eine grundlegende Verbindung mit einem strategisch wichtigen Knotenpunkt wiederhergestellt, mit dem das Trentino sehr wichtige Verbindungen, besonders im Tourismusbereich, hat. Ein Beweis dafür sind die vollen Züge, die Mailand für den Besuch der Weihnachtsmärkte eingeführt hat.“

lpa