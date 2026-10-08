Voraussetzung seien weiterhin medizinische Untersuchungen und Prüfungen. Für Beschäftigte über 65 Jahre könnten diese nach seinen Vorstellungen alle zwei Jahre statt wie bisher alle fünf Jahre stattfinden. Salvinis Vorschlag knüpft sich an die Forderung von Italiens Logistikbranche, die seit Jahren wegen Mangels an Lkw-Fahrern Alarm schlägt.<h3>\r\nInteresse am Beruf des Lkw-Fahrers lässt nach<\/h3>Immer weniger junge Italiener wollen sich hinter das Steuer eines Lastwagens setzen. In der Lombardei, Italiens Wirtschaftsmotor, wird das Problem bereits angegangen. Die Region Lombardei hat das Programm „Formare per Assumere“ (Ausbildung für Einstellung) ins Leben gerufen, das mit fünf Millionen Euro für Beiträge zur Ausbildung und Einstellung von Fachkräften ausgestattet ist. Dazu gehören auch die Fahrer von Nutzfahrzeugen, die für den Lkw-Führerschein einen Berufsbeitrag erhalten.<BR \/><BR \/>Die Transportgewerkschaft Filt Cgil lehnt eine mögliche Verlängerung der Berufstätigkeit von Lkw-Fahrern bis zum Alter von 70 Jahren ab. Nach Ansicht der Gewerkschaft sollten Fahrer von schweren Nutzfahrzeugen als Beschäftigte in besonders belastenden Berufen eingestuft werden. Für diese Tätigkeiten müssten Möglichkeiten für einen vorzeitigen Ruhestand vorgesehen werden.<h3>\r\nGewerkschaft für bessere Arbeitsbedingungen<\/h3>Der Fahrermangel in Italien lasse sich nicht dadurch lösen, dass Lkw-Fahrer bis zum Alter von 70 Jahren hinter dem Steuer blieben, erklärte die Filt Cgil. Notwendig seien vielmehr Maßnahmen für bessere Arbeitsbedingungen. Dazu gehörten insbesondere ausreichend ausgestattete Rastplätze, die angemessene Ruhezeiten und damit die Sicherheit von Fahrern und anderen Verkehrsteilnehmern gewährleisten.<BR \/><BR \/>Zudem fordert die Gewerkschaft, den Zugang zum Beruf des Berufskraftfahrers durch entsprechende Ausbildungswege an Schulen zu erleichtern. Um den Beruf wieder attraktiver zu machen, müssten außerdem auf nationaler und regionaler Ebene bessere tarifliche Regelungen zu den wirtschaftlichen und arbeitsrechtlichen Bedingungen entwickelt werden.