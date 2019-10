dm in Bozen eröffnet

Mit dieser gibt es in Südtirol bereits 4 dm-Filialen neben Bruneck, Latsch und Leifers, in Italien sind es insgesamt 30.





Die rund 470 Quadratmeter große Filiale beschäftigt 10 Mitarbeiter.Das Angebot der dm-Filiale umfasst eine Vielfalt an Fachprodukten in den Bereichen Schönheit, Wohlbefinden, Gesundheit und Körperpflege, die durch eine Auswahl an Babynahrungs- und Babypflegeprodukten, sowie Haushalts- und Tierpflegeartikeln ergänzt wird.Das gesamte Sortiment bietet den Kunden über 13.000 Artikel mit besonderem Fokus auf Natur- und Gesundheitsprodukten an, wie zertifizierte Naturkosmetik, Bio-Lebensmittel, sowie Nahrungsergänzungsmittel und Medizinprodukte.In allen Sortimentsbereichen werden außerdem über 4000 Eigenmarkenartikel angeboten.Die Filiale ist außerdem mit einer Fotostation zum Sofort-Druck digitaler Fotos aus Smartphone, Kamera oder USB-Stick ausgestattet.

liz