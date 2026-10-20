Mit der offiziellen Auftragsvergabe durch Panamas Präsidenten José Raúl Mulino startet die Realisierung des Projekts „Teleférico de San Miguelito“. Die neue Stadtseilbahn wird insgesamt sechs Stationen umfassen und den bevölkerungsreichsten Bezirk der Hauptstadt besser an das öffentliche Verkehrsnetz anbinden.<h3>\r\nWeniger Stau für Tausende Pendler<\/h3>Besonders die Anschlussstellen Cincuentenario (Anbindung an die Metrolinie 2) und Balboa (Verbindung zum MetroBus-Netz) sollen den Pendlern schnellere Umstiegsmöglichkeiten und direkte Wege zu Arbeitsplätzen und Bildungseinrichtungen bieten. Alle Kabinen und Stationen werden barrierefrei gestaltet.<BR \/><BR \/>„Das Wichtigste ist, dass wir mit dieser Seilbahn die Lebensqualität von Tausenden Menschen verbessern, die heute viele Stunden im Stau verlieren“, betonte Präsident Mulino bei der Auftragsvergabe. Auch für Irma Hernández, die Bürgermeisterin von San Miguelito, setzt das Vorhaben wichtige wirtschaftliche Impulse und schafft bereits während der Bauphase zahlreiche Arbeitsplätze.<BR \/><BR \/>Thomas Pichler vom Executive Board der Doppelmayr Gruppe bedankt sich für dieses Vertrauen: „Mit dem Teleférico de San Miguelito entsteht eine moderne Mobilitätslösung, die den öffentlichen Verkehr sinnvoll ergänzt. Wir freuen uns über das Vertrauen der Republik Panama und von Metro de Panamá und bedanken uns bei allen Beteiligten, die dieses Projekt möglich machen. Städte auf der ganzen Welt integrieren Seilbahnen zunehmend in ihre öffentlichen Verkehrsnetze. Panama setzt mit dem Teleférico de San Miguelito ein starkes Zeichen für eine zukunftsorientierte urbane Mobilität. Für uns als Doppelmayr Gruppe ist es eine besondere Freude, diesen Weg als Technologiepartner mitzugestalten.“<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1375047_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nIn 26 Minuten durch die Hauptstadt<\/h3>Die Strecke zwischen den Endstationen Torrijos Carter und Balboa wird die Seilbahn in rund 26 Minuten zurücklegen. Das System ist auf eine Förderleistung von 2.800 Personen pro Stunde und Richtung ausgelegt und erreicht eine Fahrgeschwindigkeit von bis zu 6 Metern pro Sekunde. Geplant ist ein Betrieb von täglich 18 Stunden an 360 Tagen im Jahr.<BR \/><BR \/>Thomas Pichler vom Executive Board der Doppelmayr Gruppe unterstrich die Bedeutung des Auftrags: „Städte auf der ganzen Welt integrieren Seilbahnen zunehmend in ihre öffentlichen Verkehrsnetze. Panama setzt mit dem Teleférico de San Miguelito ein starkes Zeichen für eine zukunftsorientierte urbane Mobilität.“<BR \/><BR \/>Die Fertigstellung und Inbetriebnahme der neuen Anlage ist für das Jahr 2029 vorgesehen.