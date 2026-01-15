Kaum eine andere Stadt auf der Welt setzt beim öffentlichen Nahverkehr so stark auf Seilbahnen wie die mexikanische Hauptstadt. Mexiko-Stadt baut seit einigen Jahren das „Cablebús“-Netz aus. Nun folgt der nächste große Schritt.<BR \/><BR \/>Die neue Linie 5 soll 15,2 Kilometer lang werden, zwölf Stationen umfassen und 3.000 Fahrgäste pro Stunde befördern können. Auftragsvolumen: 372 Millionen Euro. <BR \/><BR \/>Den Zuschlag für das Mega-Projekt hat die Doppelmayr-Gruppe bekommen. Bei der Umsetzung setzt das Unternehmen auf modernste Technologie. Das System benötige nur sehr wenig Platz und greife kaum in die bestehende Infrastruktur ein, schreibt das Unternehmen in einer Aussendung. Die Auswirkungen auf den städtischen Raum bleiben somit minimal. <BR \/><BR \/>Die Eröffnung der neuen Seilbahnlinie soll 2028 erfolgen. Damit entsteht laut Doppelmayr in Mexiko die umfangreichste urbane Seilbahninfrastruktur – mit mehr als 50 Kilometern Gesamtlänge. <h3>\r\nLange Zusammenarbeit zwischen Doppelmayr und Mexiko-Stadt<\/h3>Es ist nicht das erste Großprojekt, das die Doppelmayr-Gruppe für Mexiko-Stadt realisiert. Das Unternehmen hat bereits die Linien 1 und 3 gebaut und auch weitere Projekte realisiert, etwa den „Cable Liner Aerotrén“, ein Personenbeförderungssystem am Flughafen der mexikanischen Hauptstadt.