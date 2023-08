Dr. Schär expandiert in Skandinavien

„ Wir freuen uns darauf, unsere Marktführerschaft in Europa weiter auszubauen. ” — Hannes Berger, CEO von Dr. Schär

Übernahme wird mit Ende 2023 wirksam

Dr. Schär, Weltmarktführer bei glutenfreien Produkten, übernimmt den Produktionsstandort in Korsnäs in Finnland, dessen Mitarbeiter und damit das gesamte glutenfreie Produktportfolio, darunter auch das typisch schwedische Knäckebrot, ein Kultprodukt der nordischen Länder, wie das Unternehmen mitteilt. Damit etabliere sich Dr. Schär auch in Norwegen, Dänemark, Finnland und Schweden als führender Anbieter von glutenfreien Produkten.„Die Expansion von Dr. Schär in die nordischen Länder wird es uns ermöglichen, unsere Mission, das Leben aller Konsumenten mit besonderen Ernährungsbedürfnissen zu verbessern, zu stärken,“ sagt Hannes Berger, CEO von Dr. Schär. Gleichzeitig könne man die Marktführerschaft in Europa weiter ausbauen.Die Hero-Gruppe will sich nach dem Verkauf stärker auf ihr Kerngeschäft konzentrieren, wie CEO Rob Versloot erklärt: „Wir freuen uns sehr, dass wir diesen Verkauf abschließen konnten, da er Dr. Schär ermöglicht, sein volles Potenzial auszuschöpfen. Diese Veräußerung ist Teil unserer langfristigen Strategie, uns auf unsere Kernkategorien Baby- und Kleinkindnahrung, gesunde Snacks und natürliche Brotaufstriche zu konzentrieren.“Die Transaktion wird den Angaben zufolge am 31. Dezember 2023 wirksam, vorbehaltlich des Abschlusses der Gewerkschaftsverhandlungen und der formellen Transaktionsverfahren.Dr. Schär ist vor allem bekannt als Hersteller von glutenfreien Lebensmitteln für Zöliakiebetroffene, produziert aber auch andere Lebensmittel für Menschen mit speziellen Ernährungsbedürfnissen, unter anderem Produkte für Menschen mit Niereninsuffizienz und ketogene Lebensmittel.Das Unternehmen hat 18 Betriebsstandorte in 11 Ländern, beschäftigt mehr als 1600 Mitarbeiter weltweit und erwirtschaftete zuletzt einen Umsatz von 480 Millionen Euro.Der Hero-Konzern mit Sitz im Schweizer Lenzburg ist auf die Produktion von Babynahrung, Konfitüre und Snacks spezialisiert. Das Unternehmen ist in mehr als 30 Ländern tätig, beschäftigt über 4000 Mitarbeiter und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von 1,2 Milliarden Franken (1,25 Milliarden Euro).