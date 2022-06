Dramatischer Personalmangel im Hotel: Das sind die Gründe Dramatischer Personalmangel im Hotel: Das sind die Gründe

Kein Koch in der Küche, der Saal ohne Kellner, die Zimmer ohne Servicekraft: Viele heimische Hotels stehen zu Beginn der Sommersaison mit viel zu wenig Personal da. Die Not ist so groß, dass Zimmer zum Teil nicht vergeben werden können. Zwei Agenturchefs, die für Hotels auf Personalsuche sind, erklären, warum viele für den Job in der Tourismusbranche nicht mehr zu haben sind. + Von Luise Malfertheiner