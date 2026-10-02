Edith RunerTerlan. Ob Nähfaden, edle Pralinen, bestickter Bauernschurz oder einfach nur Brot, Milch und frischer Salat – wer „beim Pfanzelter“ vorbeischaut, der wird fast immer fündig. Seit 31 Jahren führt die Familie Pfanzelter das Geschäft im Dorfzentrum von Terlan. Inzwischen sind es drei Generationen, die an sechs Tagen in der Woche für ihre Kunden da sind.<BR \/><BR \/>Der Arbeitstag ist lang: Gegen fünf Uhr betritt Seniorchef Helmuth den Laden durch die Hintertür, schaltet die Geräte ein, schiebt die Croissants in den Ofen und nimmt wenig später vom Lieferanten die druckfrischen Tageszeitungen entgegen. Offiziell öffnet das Geschäft um sechs Uhr. Doch einige Stammkunden kommen schon eine halbe Stunde früher – sie wissen, dass es dann schon Frischgebackenes fürs Frühstück gibt. <BR \/><BR \/>1995 hat die Familie Pfanzelter den Gemischtwarenladen auf dem Karl-Atz-Platz samt der Lizenz für Tabakwaren übernommen, nachdem die langjährige Geschäftsfrau Zilli Lerchner und ihr Mann Franz in den Ruhestand gegangen waren. Helmuth war eigentlich Glaser, ebenso Sohn Robert. Mama Rosangela, die alle Rosi nennen, führte hingegen in Bozen\/Gries ein Haushaltswarengeschäft. Auch Tochter Selene war gelernte Verkäuferin. Sie alle wagten damals gemeinsam den Schritt in ein echtes Familienprojekt. <BR \/><BR \/>Später kam mit Silvia auch die jüngste der drei Geschwister dazu. Und seit fast zwei Jahren steht mit Selenes Tochter Sonja nun die dritte Generation mit hinter dem Ladentisch. Einzig Erni Oberrauch, die täglich einige Stunden Frühdienst macht, gehört nicht zur Familie. Wobei: Rosi nennt Erni oft herzlich ihr „viertes Kind“, und so fühlt sie sich auch. „Ich könnte mir keinen besseren Arbeitsplatz vorstellen“, sagt sie.<BR \/><BR \/>Dabei ist Durchschnaufen an diesem Arbeitsplatz selten möglich. Zwischen Anlieferung und Verkauf, Bestellungen und Vorbestellungen, Auspacken und Einräumen geht es ständig rund. Mehrere tausend Artikel müssen im Blick behalten und gleichzeitig ansprechend präsentiert werden. Gerade dafür hat die Familie ein feines Gespür. Die Erfahrung zeigt: Es braucht unterschiedlichste Produkte – einen Reißverschluss, eine Klobürste, Spezialkleber. In einer Ecke stehen sogar Behälter mit verschiedenen Biowaschmitteln – umweltfreundlich zum Nachfüllen.<BR \/><BR \/> Überhaupt ist es der Familie wichtig, hochwertige und lokale Produkte anzubieten. „Bei uns gibt es Brot und Milch ausschließlich aus Südtirol, Marmeladen aus dem Passeiertal, Weine aus Terlan und einmal wöchentlich Roggenbrot von einem Terlaner Bauernhof“, nennt Robert einige Beispiele. <BR \/><BR \/>Anfang 2025 hat er das Geschäft seiner Mutter übernommen. Um die Lizenz für Tabakwaren führen zu können, musste er eine spezielle Ausbildung absolvieren. Alle, die im Laden mit staatlichen Diensten zu tun haben, sind ebenfalls zu Fortbildungen verpflichtet. <BR \/><BR \/>„Wir führen allein 420 verschiedene Tabakartikel“, erzählt der nunmehrige Ladeninhaber. Von herkömmlichen Zigaretten und E-Zigaretten über Vapes samt Liquids in vielen Geschmacksrichtungen bis zu Kautabak und Feuerzeugen ist alles dabei. Dazu kommen Rubbellose und Lottoscheine. <BR \/><BR \/>Stempel- und Briefmarken kaufen, bestimmte Steuern und Gebühren bezahlen, Postangelegenheiten erledigen, Mobiltelefone oder Prepaid-Karten für Streaming-Dienste aufladen – all das ist bei Pfanzelter möglich. <BR \/><BR \/> „Die Tabaktrafiken bieten immer mehr Dienstleistungen. Daran verdienen wir aber so gut wie nichts“, erklärt Robert, der auch Vizepräsident der Tabakwarenhändler in Südtirol ist. Aber: „Die Leute brauchen diese Angebote hier im Dorf, damit sie nicht für jede Erledigung ins Auto steigen müssen. Und meistens kaufen sie ja auch sonst etwas ein.“ <h3>\r\nEin zweites Geschäft gleich daneben eröffnet <\/h3>Für alle Artikel ist im Hauptgeschäft nicht genug Platz. Deshalb wurde 1999 – zwei Schritte entfernt – mit „Present“ ein zweiter Laden eröffnet. Hier finden die Kunden eine Auswahl an Schreib- und Spielwaren, Büchern, Postkarten und Geschenkartikeln. <BR \/><BR \/>Als eingespieltes Team wissen die Pfanzelters genau, wer wann und wo eingesetzt werden muss. „Jeder hat zwar seine Aufgaben, aber wir springen überall ein und können uns immer aufeinander verlassen“, bringt es Silvia auf den Punkt. Dass mit Sonja nun bereits die nächste Generation im Betrieb mit anpackt, macht die Familie stolz. Vermutlich ist es auch der Zusammenhalt, der dem Laden seinen Charakter verleiht – und den die Kunden vom ersten Moment an spüren.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1367586_image" \/><\/div>\r\n