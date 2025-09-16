Es ist bereits der dritte Monat in Folge mit einer rückläufigen Inflation. Im Juni lag der Gesamtindex der Verbraucherpreise (NIC) in Bozen bei 2,3 Prozent und im Juli bei 2,2 Prozent. <BR \/><BR \/>Gerade die Preise für Lebensmittel stiegen im Vergleich zum Vormonat stärker an, während sich die Preise für Energie sogar verbilligt haben. <h3>\r\nBozen bleibt teurer Spitzenreiter<\/h3>Trotz der leichten Entspannung bleibt Bozen unter den italienischen Städten mit der höchsten Inflation. Laut Berechnungen der Verbraucherschutzorganisation Unione Nazionale Consumatori (UNC) bedeuten die aktuellen 2,1 Prozent Inflation für jede Familie zusätzliche Ausgaben von rund 697 Euro pro Jahr.<BR \/><BR \/>Auch auf gesamtstaatlicher Ebene ist die Inflation rückläufig: Im August lag der Wert bei 1,6 Prozent – ein Rückgang von 0,1 Prozentpunkten im Vergleich zum Vormonat. Damit bleibt die Inflation weiterhin unter dem von der Europäischen Zentralbank angestrebten Zielwert von zwei Prozent.