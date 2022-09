Droht auch Südtirol eine Pleitewelle? Droht auch Südtirol eine Pleitewelle?

Zwingt die Energiekrise die Wirtschaft in die Knie? Italienweit sind laut dem italienischen Handwerkerverband Confartigianato 800.000 Betriebe und 3,5 Millionen Arbeitsplätze in Gefahr, auch in Deutschland sorgt man sich wegen einer Pleitewelle im Mittelstand. Und in Südtirol?